La reforma del CEIP Vicent Gironés incluirá mejoras energéticas y nuevos espacios que "cambiarán la idiosincrasia del centro"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha realizado este lunes una visita institucional a las obras de reforma y ampliación del CEIP Vicent Gironés, una actuación que está ejecutando el consistorio con financiación de la Generalitat Valenciana dentro del Pla Edificant y que cuenta con una inversión global de 3 millones de euros. A la visita han asistido junto al alcalde, el regidor de Territorio, Óscar Borrell; el regidor de Educación, Ferran Gandia; así como representantes del equipo directivo del centro educativo, de la empresa adjudicataria de los trabajos y de la dirección de obra, asumida por los arquitectos ontinyentins Bonastre, Galiana y Ramos.

Visita institucional a las obras del CEIP Vicent Gironés de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Las obras, que avanzan según las previsiones establecidas, tienen un plazo de ejecución de un año y supondrán una transformación integral del centro, tanto a nivel funcional como energético. La actuación incluye, entre otras mejoras, la incorporación de nuevos ventanales y su integración con los sistemas de alumbrado, o la implantación de nuevas equipaciones de aislamiento térmico, siguiendo criterios de eficiencia energética similares a los aplicados en la reforma del CEIP Bonavista. Además, el proyecto contempla la creación de dos nuevas aulas de educación infantil, hecho que permitirá mejorar la oferta educativa del centro y mejorar la atención al alumnado más pequeño, así como una reorganización y actualización de los espacios para adaptarlos a las necesidades pedagógicas actuales.

Jorge Rodríguez destacaba la importancia de una inversión “muy significativa, financiada con 3 millones de euros dentro del Pla Edificant, un plan que destinará alrededor de 30 millones totales a Ontinyent y que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo de gestión y ejecución para sacar adelante, dando respuesta a necesidades históricas después de muchos años sin inversiones en los centros educativos de la ciudad”. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba durante la visita que “estamos ante una actuación que cambiará profundamente la idiosincrasia del centro. Es una intervención muy importante que moderniza completamente las instalaciones y las adapta a los estándares actuales de eficiencia y confort”. El regidor de Educación, Ferran Gandia, añadía que “con proyectos como este no solo mejoramos los edificios, sino también las condiciones de aprendizaje de nuestro alumnado y de trabajo del profesorado”.