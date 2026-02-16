El retraso de las obras de la Plaça Concepció modifica el recorrido del Mig Any Fester en Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha pedido explicaciones este lunes al gobierno municipal de Ens Uneix por el retraso en las obras de la Plaça de la Concepció. El portavoz, Nico Calabuig, ha registrado un escrito dirigido al alcalde Jorge Rodríguez y el regidor de Urbanismo, Óscar Borrell, en el que pregunta por los motivos que están provocando este retraso en las obras, "afectando especialmente al vecindario y comercios de la zona".

Calabuig ha recordado que el regidor de Urbanismo anunció que la parte de la plaza más próxima al Carrer Major estaría finalizada para las Fiestas de Moros y Cristianos de 2025 y, en cambio, ya se ha anunciado que el desfile del Mig Any Fester 2026 modificará su recorrido al no estar la obra acabada.

"La Plaça de la Concepció de Ontinyent está sufriendo un incumplimiento constante de los plazos de ejecución anunciados por el gobierno municipal. Una situación que está generando molestias al vecindario y los comercios de la zona. Hay que recordar que el regidor de Urbanismo anunció que la parte de la plaza más próxima a la Calle Mayor estaría finalizada para Fiestas de Moros y Cristianos de 2025. En mayo de 2025, una patrulla de Seprona de la Guardia Civil intervino en las obras por haberse detectado la presencia de amianto, paralizando durante días la actuación. Posteriormente, viendo la evolución de las obras, en el Pleno Municipal de julio ya manifestamos nuestras dudas sobre la posibilidad que se cumplieran los plazos. Esto se acabó constatando cuando se optó para tapar con hormigón provisional la plaza durante las Fiestas, y después se tuvo que volver a picar todo, para continuar con la ejecución”, ha asegurado Calabuig.

El portavoz de Compromís ha apuntado que “seis meses después nos encontramos inmersos en la celebración del Mig Any Fester 2026 y, lamentablemente, se ha tenido que anunciar una modificación del recorrido del desfile del próximo sábado porque la obra sigue inacabada. Entendemos que cualquier obra de gran envergadura puede presentar imprevistos, pero lo que no puede ser es que se anuncian fechas que después no se cumplen. A veces se genera una expectativa que acaba frustrándose por falta de prudencia en la comunicación. Y esto no afecta solo a la imagen de nuestra ciudad, sino sobre todo en el día a día del vecindario de la zona y los establecimientos comerciales que aportan vida a un entorno clave para la actividad social, cultural y económica de Ontinyent. Por transparencia y respeto hacia las personas afectadas, haría falta que se informara de manera clara y actualizada sobre los plazos reales de ejecución”.

“Por todo esto, hemos solicitado conocer si se ha producido algún tipo de imprevisto de carácter técnico, alguna modificación de la previsión inicial que justifico el retraso, y también hemos pedido que se efectúe una planificación realista sobre la finalización de las obras y que se informe de esta al vecindario y comerciantes, así como de cualquier información sobre las obras que afecte a la zona. Ontinyent merece una gestión rigurosa, con información transparente y compromisos que se cumplan. Desde Compromís per Ontinyent seguiremos haciendo una oposición constructiva, pero firme y exigente, reclamando responsabilidades y velando por los intereses de la ciudadanía de Ontinyent”, ha concluido Nico Calabuig.

Ampliación de plazos hasta abril

Recientemente, hace un mes, el gobierno municipal de Ontinyent ya se pronunció sobre la ampliación de los plazos de las obras tras las críticas del PSPV local, apuntando a las condiciones meteorológicas como uno de los factores que ha retrasado la intervención. Se nota que el regidor socialista no ha gestionado nunca una obra pública. "Cualquier persona con un mínimo conocimiento sabe que los plazos se pueden ampliar legalmente cuando se dan circunstancias justificadas, tal como prevé la normativa vigente. El tiempo adverso no es una variable exacta ni previsible en ningún contrato de obra, y así lo reconoce la legislación. Además, este Ayuntamiento actuó con responsabilidad y pensando en el interés general, parando temporalmente las obras para que la ciudadanía pudiera disfrutar con normalidad de las Fiestas de Moros y Cristianos. La gestión responsable también es adaptarse a la realidad y priorizar las personas", defendió el ejecutivo de Ens Uneix.

La empresa responsable de los trabajos de remodelación de la plaza de la Concepció tiene de plazo legal hasta el mes de abril para finalizar la actuación.