Xàtiva impulsa la formación de personas adultas con el programa Aula Mentor
El programa, que se desarrolla desde la Casa de la Joventut, cuenta con una amplia oferta formativa abierta, flexible y a distancia
Xàtiva pone a disposición de la ciudadanía una nueva oportunidad para ampliar su formación y mejorar las competencias profesionales a través del programa Aula Mentor, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigida a personas adultas que apuestan por el aprendizaje a lo largo de la vida.
Aula Mentor ofrece una formación abierta, flexible y a distancia para personas mayores de 18 años, con un amplio catálogo de cursos en ámbitos como las competencias digitales, la educación, los idiomas, la administración, el diseño o el emprendimiento, entre otros. Los cursos están impartidos por profesorado especializado y permiten al alumnado adaptar el ritmo de aprendizaje a sus necesidades personales y profesionales.
En el municipio, el programa se desarrolla desde la Casa de la Joventut, desde donde se ofrece información, orientación y apoyo a todas las personas interesadas en participar, facilitando así el acceso a esta oferta formativa.
Esta iniciativa se presenta como una herramienta de especial interés para la ciudadanía que desee ampliar su formación, reciclarse profesionalmente o adquirir nuevas competencias en un entorno flexible y accesible. Para más información o para concertar entrevistas, se puede contactar con la Casa de la Joventut de lunes a viernes, de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, en el teléfono 962 274 342 o en el correo electrónico xativa@aulamentor.es. La web para encontrar toda la información es http://www.aulamentor.es.
