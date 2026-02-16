Xàtiva impulsa la formación de personas adultas con el programa Aula Mentor

Xàtiva pone a disposición de la ciudadanía una nueva oportunidad para ampliar su formación y mejorar las competencias profesionales a través del programa Aula Mentor, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigida a personas adultas que apuestan por el aprendizaje a lo largo de la vida.

Aula Mentor ofrece una formación abierta, flexible y a distancia para personas mayores de 18 años, con un amplio catálogo de cursos en ámbitos como las competencias digitales, la educación, los idiomas, la administración, el diseño o el emprendimiento, entre otros. Los cursos están impartidos por profesorado especializado y permiten al alumnado adaptar el ritmo de aprendizaje a sus necesidades personales y profesionales.

En el municipio, el programa se desarrolla desde la Casa de la Joventut, desde donde se ofrece información, orientación y apoyo a todas las personas interesadas en participar, facilitando así el acceso a esta oferta formativa.

Esta iniciativa se presenta como una herramienta de especial interés para la ciudadanía que desee ampliar su formación, reciclarse profesionalmente o adquirir nuevas competencias en un entorno flexible y accesible. Para más información o para concertar entrevistas, se puede contactar con la Casa de la Joventut de lunes a viernes, de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, en el teléfono 962 274 342 o en el correo electrónico xativa@aulamentor.es. La web para encontrar toda la información es http://www.aulamentor.es.