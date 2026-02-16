El Xàtiva Voleibol masculino gana por un contundente 3-0 al CV Parla

Nueva jornada para los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva. El Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) consigue una victoria contundente contra el CV Parla de Madrid por 3-0 (25-16/25-23/25-11). Por su parte, el Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina grupo de ascenso, no logró puntuar en su desplazamiento contra el AD Voleibol Rivas al ceder por 3-0 (25-17, 25-14, 25-20).

El equipo masculino del Xàtiva Voleibol que ganó al CV Parla de Madrid. / Club Voleibol Xàtiva

El Familycash Xàtiva Voleibol masculino consiguió una importante victoria el pasado sábado en el pabellón municipal de voleibol, en un partido que los de Borja Reyes y Daniel Mata controlaron con buen juego, ante el CV Parla de Madrid. En el primer set los de Xàtiva se emplearon a fondo ante un voluntarioso conjunto madrileño que trataba de sorprender a los setabenses (8-7). Varios aciertos consecutivos del Xàtiva, que trabajaron bien en el saque y en el ataque, obligaban al primer tiempo muerto del conjunto visitante (13-7). Los de Xàtiva consiguieron mantener la ventaja de seis puntos en el marcador, anulando la reacción del conjunto madrileño, y ganaron cómodamente por 25-16. En la segunda manga hubo bastante igualdad, los de Parla no se resignaron a irse de vacío y lograron adelantarse por 5-8 con un juego más incisivo. Los locales fueron recuperando terreno poco a poco y lograron igualar (12-12). La igualdad permaneció (18-18) y ninguno de los dos conjuntos era capaz de romperla hasta que llegaron dos buenas acciones locales (20-18), que obligaron al tiempo muerto del Parla. El final fue emocionante, los de Xàtiva lograron 23-20, pero los visitantes siguieron luchando lo indecible (23-22), hasta que finalmente los de Xàtiva cerraban por 25-23. El tercer set fue de dominio completo y total del conjunto setabense, que con buen juego y aprovechando los numerosos errores no forzados de los madrileños lograron una gran ventaja desde el principio, cerrando cómodamente el partido y consiguiendo los tres puntos en juego.

Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Guillem García (10), Nicolás Herencia (10) y Lázaro Amorós (10). Por el equipo setabense jugaron: Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Germán Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, Alejandro Ferrando y Álvaro Gómez. Los de Xàtiva viajarán el próximo sábado, 21 de febrero, a la Comunidad de Madrid para afrontar una doble jornada: El sábado jugarán contra el AD Rivas a las 20 horas en el Pabellón José Hierro: y el domingo 22 de febrero jugarán contra el Cox Energy CV Collado Villalba de Madrid en el pabellón municipal Kike Blas a las 13 horas.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino afrontaba la sexta jornada, el pasado sábado, con un desplazamiento a tierras madrileñas contra uno de los candidatos más firmes al ascenso de categoría: el AD Voleibol Rivas, que junto al Mayurga de Palma de Mallorca forman la dupla de favoritos. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay no lograron puntuar, pese a que lucharon lo indecible. En el primer set, la igualdad fue patente, al menos hasta la mitad del set. Las jugadoras del Rivas estuvieron muy acertadas en recepción y defensa, y lograron controlar el marcador, por lo que finalmente consiguieron una ventaja que les permitió anotarse el parcial por 25-17. En el segundo set, las locales siguieron muy firmes, con la misma dinámica de juego. Las de Xàtiva cometieron demasiados errores no forzados, y quedaron descolgadas en el marcador. El Rivas consiguió una ventaja muy importante, lo que hizo inviable la remontada visitante. Las locales ganaron cómodamente por 25-14. Las setabenses no se dieron por vencidas en el tercer y último set, en el que lograron ir por delante en numerosas ocasiones, la igualdad tardó en deshacerse. Las locales recuperaron su nivel de juego y las de Xàtiva no consiguieron llegar al tramo final con la necesaria solvencia, hizo falta un poco más de contundencia para desbancar a las de Rivas, que estuvieron imparables en ataque, y finalmente lograron los tres puntos en juego.

Por el CV Xàtiva jugaron: Taina Ferrer, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor. Las de Xàtiva viajan la próxima jornada a las Islas Baleares para enfrentarse al líder de la competición Mayurqa Voley Palma Anaya. Será el próximo sábado 21 de febrero a las 15:00 horas, en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

Resultados de las categorías de base

El primer gran resultado de la temporada se ha conseguido en la categoría de primera división autonómica juvenil femenina, el Ahora vóley Xàtiva han quedado campeonas de liga, después de veintidós jornadas disputadas, y sellan su pase directo a la Final Autonómica, en la que estarán presentes los cuatro mejores equipos de la Comunitat Valenciana. Una final en la que los dos primeros clasificados tendrán plaza en el Campeonato de España que se disputará en Zaragoza. El pasado viernes cumplían el último partido para las de Xàtiva, con una jornada adelantada, que ganaban en la cancha del Almoradí por 1-3 (17-25/15-25/31-29/15-25) y conseguían los tres puntos en juego. Son líderes indiscutibles con 60 puntos, y un balance inmejorable: veinte victorias y dos derrotas. 63 sets a favor por 12 sets en contra. Enhorabuena a las de Rafael Mora, por la gran campaña realizada.

En la primera división autonómica junior masculino, victoria del Familycash Xàtiva en el pabellón de voleibol en partido adelantado al pasado viernes. Los de Xàtiva vencieron por 3-1 (25-16/26-28/25-14/25-16) al Mudanzas Jovi de Benidorm. Un gran partido de los setabenses que se mantienen firmes en la parte alta de la clasificación, con trece jornadas disputadas, doce victorias conseguidas y una sola derrota. Treinta ocho sets a favor y siete en contra es el balance del equipo, que a falta de nueve jornadas para acabar la liga regular es otro de los firmes candidatos a la Final Autonómica.

Noticias relacionadas

La jornada no fue habitual para el resto de equipos al suspenderse hasta ocho partidos autonómicos que se tenían que disputar el pasado sábado, por el temporal de viento y las alertas de AEMET. Sí que se disputó el domingo en el pabellón de voleibol de Xàtiva, la jornada alevín femenina de Iniciación al rendimiento. Se disputaron siete partidos, con la participación del CV Gandia, CV Xàtiva, CV Ontinyent y CV Bellreguard.