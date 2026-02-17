Las 48 Horas de fútbol sala de Canals repartirán más de 4.000 euros en premios

Las 48 Horas de Fútbol Sala de Canals ya han comenzado su cuenta atrás. El Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals presentó oficialmente la noche del pasado 12 de febrero los carteles del torneo sénior y del III Memorial Rubén Pla (categoría cadete).

La organización ha confirmado que el balón rodará en Canals a partir del próximo 3 de julio. El formato de este año, con un total de 48 horas de fútbol sala en estado puro, prevé la participación de 20 equipos sénior y 16 equipos cadetes, lo que supondrá la llegada de más de 400 deportistas de toda la geografía española.

Cartel del torneo sénior del torneo de fútbol sala de Canals. / Levante-EMV

El atractivo del torneo no reside solo en la competición, sino también en su nivel de servicios y premios, destacan desde la organización. Así, en premios económicos se repartirán más de 4.000 euros. En categoría sénior destacan los 1.800 € para el campeón y los 1.000 € para el subcampeón; en cadetes, el ganador del Memorial Rubén Pla recibirá 500 € y el subcampeón 200 €.

El torneo contará con la presencia de dos árbitros federados por partido a cargo de la Federación de árbitros de fútbol sala de Alicante. Además, habrá atención al deportista con un servicio de quiromasaje para la categoría sénior y seguro médico individual para los cadetes durante todo el campeonato. También se dispondrá de un servicio profesional de fotografía deportiva durante todo el evento en ambos torneos.

Cartel del III Memorial Rubén Pla de fútbol sala de Canals. / Levante-EMV

El Grup de Recreació Esportiva ha informado de que el periodo de inscripciones ya está activo. Toda la información detallada sobre el reglamento y las novedades que se irán anunciando se puede consultar en los perfiles oficiales de Facebook e Instagram: @24horesfutbolsala.

La presentación de las 48 Horas de Fútbol Sala de Canals tuvo lugar en los estudios de Canals Ràdio, durante el programa deportivo Per Pilotes. Bajo el lema "¡Por un gran pueblo!", Canals se prepara para vivir un año más la gran fiesta del fútbol sala valenciano.