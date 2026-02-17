"Apropa't a l'orquestra" facilita el acceso a la música sinfónica a personas con dificultades sociales

El Teatro Echegaray de Ontinyent ha acogido este martes la presentación del proyecto “Apropa't a l'orquestra”, un nuevo programa socioeducativo vinculado a la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent y dirigido específicamente a colectivos socialmente sensibles y sectores de población con dificultades de integración social. La iniciativa ha sido dada a conocer ante representantes de asociaciones y entidades sociales de la ciudad, que han sido invitadas a participar del proyecto.

Presentación del programa "Apropa't a la orquestra", en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El programa se enmarca en la labor que desarrolla la Fundació Sonora, la nueva entidad que desde este año gestiona la Orquesta Sinfónica ontinyentina, y de la que forman parte varias instituciones, empresas y personas. Entre ellas está el Ayuntamiento de Ontinyent, que coordina este nuevo programa, que el regidor de Educación, Ferran Gandia, destacó como “una propuesta pionera pero sobre todo educativa y formativa”. Según explicó, “se pretende abrir las puertas de la música clásica ofrecida por una gran orquesta a colectivos desfavorables y socialmente vulnerables. La música clásica no tiene que llegar solo a quienes la consumen habitualmente, a los abonados fieles que afortunadamente tenemos desde el principio, sino también a otros colectivos que hasta hoy no venían al teatro a escuchar la orquesta. El acceso a la música y a la cultura es un derecho universal y ese es el espíritu del proyecto”.

El regidor ha subrayado igualmente el carácter transversal de la iniciativa, impulsada desde la concejalía de Educación con la colaboración de las concejalías de Bienestar Social y Cultura, así como el trabajo técnico desarrollado por el departamento municipal. En este sentido, ha anunciado que el ayuntamiento incrementará este año la subvención destinada a la orquesta en cerca de un 50%, “una apuesta clara para que el proyecto pueda crecer en muchos sentidos”.

Por su parte, el gerente de la orquesta, Genís Tornero, explicó que “Apropa't a l'orquestra” es un programa socioeducativo vinculado directamente a los ensayos generales previos a cada concierto de temporada, que tienen lugar al Teatro Echegaray el viernes anterior a la actuación de sábado. La temporada 2026 estará formada por cuatro conciertos, y cada uno de ellos contará con una sesión específica del programa, el 26 de marzo, 12 de junio, 23 de octubre y 18 de diciembre de 2026. Cada sesión podrá acoger entre 70 y 80 personas, con una duración aproximada de entre una hora y cuarto y una hora y media. Las entidades interesadas tendrán que formalizar una solicitud mediante un formulario, indicando el colectivo al cual representan y seleccionando entre uno y cuatro de los programas de la temporada. Las solicitudes serán estudiadas por el departamento de Educación, que comunicará la aceptación y coordinará la participación.

Según señaló Genís Tornero, “una acción tan sencilla como tener la oportunidad de asistir como público a una experiencia cultural y artística como es un concierto permite contribuir a hacer realidad un derecho fundamental como es el acceso a la cultura de las personas en situación de vulnerabilidad”. El vicepresidente de la Fundación, Lluís Muñoz, puso en valor la trayectoria del proyecto musical y repasó la programación prevista para la temporada 2026, que incluye cuatro programas con repertorios diversos, desde grandes obras del romanticismo sinfónico hasta propuestas que fusionan música clásica y tango, así como homenajeas y estrenos. En este sentido, Muñoz remarcó que la orquesta “no solo ofrece conciertos de alto nivel, sino que también reinvierte los recursos en la formación de jóvenes músicos y en la creación de oportunidades para talentos emergentes de la comarca”.