Bocairent inicia el estudio para el desarrollo urbanístico de una nueva fase de Els Vilars

El pleno del Ayuntamiento de Bocairent del pasado 5 de febrero aprobó la memoria justificativa para estudiar el desarrollo urbanístico de una nueva fase de la zona de Els Vilars. Este es el primer paso para impulsar el debate y la aprobación, en su caso, de una modificación del planeamiento municipal “con una proyección de futuro”, según explicó el alcalde durante la sesión.

El primer edil, Xavi Molina, presentó la propuesta, que contó con los votos favorables del PSPV-PSOE y la abstención tanto del Partido Popular como de Compromís. El primer edil justificó la iniciativa con dos grandes objetivos: “Por un lado, garantizar un crecimiento compacto del casco urbano, como modelo de sostenibilidad, y, por el otro, garantizar un segundo acceso al municipio desde la CV-81, complementario al del puente de Sant Blai”.

Respecto de la primera cuestión, Molina afirmó que “el proyecto pretende aumentar la zona residencial de Els Vilars dando continuidad a la trama urbana de las fases anteriores y ampliando los espacios verdes existentes”. Igualmente, el alcalde indicaba que “también queremos aprovechar la modificación para eliminar un antiguo reducto industrial, actualmente en peligro de degradación y que hay que reorientar hacia usos compatibles con la proximidad de viviendas”.

En cuanto al segundo acceso, el primer edil dijo que “la configuración urbanística de Els Vilars tiene que servir para dar respuesta a la necesidad de un nuevo acceso a Bocairent desde la CV-81”. De este modo, “se articularía una alternativa al puente de Sant Blai y a la vez se evitaría el volumen actual de tráfico pesado que circula por el centro urbano, puesto que se acompañaría de la proyección de una ronda perimetral para canalizarlo”.

Xavi Molina puso en valor la importancia del proyecto: “Tiene un valor estratégico para Bocairent y es de aquellos temas en los que tenemos que ser capaces de poner las luces largas, puesto que el recorrido que ahora se inicia puede servir para reconfigurar el modelo de pueblo de las próximas décadas”. Además, el alcalde señalaba que se trata de una cuestión de tramitación extensa, motivo por el que el ayuntamiento ha querido empezar el año poniéndola en marcha.