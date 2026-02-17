Denuncian la desaparición de un hombre de 27 años en Paterna: "No ha ido a trabajar a Xàtiva"
Familiares y amigos de Andrés Martínez Morte, de 27 años, buscan su paradero tras desaparecer el domingo 15 de febrero en Paterna, donde fue visto por última vez cerca del metro Santa Rita.
Lleva desaparecido desde el pasado domingo 15 de febrero, sobre las dos y media del mediodía. Y su familia y amigos han comenzado una búsqueda desesperada para conocer su paradero. Así, desde su entorno piden la máxima colaboración para saber dónde se encuentra Andrés Martínez Morte, un hombre de 27 años de edad que fue visto el pasado domingo al mediodía en la zona del metro de Santa Rita, en Paterna.
Según apuntan sus allegados, "llevaba una mochila con ordenador y una chaqueta marrón". Hoy debería haber venido a trabajar a Xàtiva, pero no saben nada de él: "No tiene coche. No toma medicación especial. El móvil está apagado", comentan. Añaden que salió de casa con la mochila de trabajar y con pantalones vaqueros.
"Creemos que salió de casa en la calle de Alfonso X el Sabio de Paterna y tomó dirección hacia la estación de metro de Santa Rita. Una vecina lo ubica andando con la mochila hacia la estación con una chaqueta marrón. Serían entre las 14:00 horas y las 16:00 horas del mediodía. A partir de ahí ya no sabemos nada más de él", exponen sus conocidos en las publicaciones realizadas en redes sociales para buscar la máxima colaboración y difundir la información para dar con su paradero.
La asociación Sosdesaparecidos también está colaborando en la búsqueda.
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana