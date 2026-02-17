La diputación aprueba una inversión de 850.000 € para reurbanizar tres calles del barrio de Sant Rafel en Ontinyent

La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, ha resaltado que los 850.000 euros aprobados hoy por la Diputación de València permitirán ejecutar la remodelación integral de las calles de Ontinyent ubicadas en el entorno de la antigua nave de bomberos, en el barrio de Sant Rafel. En concreto, la ayuda nominativa se destinará a la reurbanización de las calles Joan Belda Pastor, García Ortiz y Llop de Bailó, con varias mejoras en aspectos como el saneamiento o la accesibilidad.

Después de no aprobarse el presupuesto de la diputación para 2026, la ayuda se ha votado vía modificación presupuestaria en la sesión plenaria, y el equipo de gobierno en minoría del PP y Ens Uneix la ha sacado adelante con el apoyo de Compromís.

La inyección se enmarca en el pacto de gobierno de la corporación provincial, que con esta aportación ha hecho posible la llegada de 12,4 millones de euros para Ontinyent en obras ejecutadas, en ejecución o confirmadas en esta legislatura. Enguix, ha destacado que “se trata de una actuación necesaria para la ciudad, que responde al interés público y a la responsabilidad de garantizar servicios básicos en condiciones óptimas a nuestra ciudadanía”. La vicepresidenta ha recordado que, que el pacto de gobierno ha supuesto hasta el momento 8,82 millones de euros en proyectos ejecutados o en ejecución en la ciudad, a los cuales se suman 3.590.000 euros ya concedidos, incluyendo estos 850.000 euros aprobados ahora, para llegar a los 12,4 millones, cifra que además se prevé ampliar próximamente. En palabras de Enguix, “es una cifra histórica que está permitiendo atender todo tipo de reivindicaciones para Ontinyent, que en periodos pasados era una ciudad obviada por las administraciones y ahora hemos conseguido que sea todo el contrario”, ha remarcado.

La actuación prevista se centra especialmente en la renovación integral de las infraestructuras hídricas y de saneamiento, así como en la mejora de la accesibilidad y el entorno urbano. Tal como se ha puesto de manifiesto en el documento de solicitud de la ayuda, la intervención es urgente ante la antigüedad de las conducciones, con más de 60 años de servicio, y la presencia de cañerías de fibrocemento que hay que sustituir por motivos de salubridad. El proyecto que se llevará a cabo ha mejorado respecto del inicial, al haberse añadido propuestas recogidas en una reunión mantenida con el vecindario por el regidor de Territorio, Óscar Borrell, y el ingeniero municipal de obras públicas, en un encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la UNED al barrio de Sant Rafel, muy cerca de la zona donde va a actuarse.

Borrell ha explicado que, además de la renovación de la red de agua potable y alcantarillado, el proyecto contempla la modernización de aceras y pavimentos para garantizar la accesibilidad universal y mejorar la seguridad del vecindario en una zona del barrio de San Rafel. El regidor añade que “el objetivo es continuar avanzando en nuestra apuesta para generar un entorno urbano cada vez más amable, seguro e inclusivo, que facilite la convivencia y el uso cotidiano del espacio público por parte de todas las personas, incluidas aquellas con diversidad funcional”.

Borrell ha destacado que la actuación permitirá también mejorar los accesos al mirador de San Rafel, desde donde se contempla el barrio medieval y que supone un destacado elemento turístico para visitantes y vecindario. El regidor ha agradecido “el trabajo de nuestra compañera Natàlia Enguix en València y el buen clima de colaboración institucional con la Diputación, que está haciendo posible dar respuesta a actuaciones estratégicas que contribuyen al desarrollo de la ciudad y al bienestar de nuestra ciudadanía”.

Compromís destaca su voto clave

Por su parte, desde Compromís han destacado que sus votos en el pleno han asegurado la aprobación de dos inversiones para Ontinyent, de 850.000 euros para el barrio de San Rafel, y 100.000 euros para el Museo del Textil, "dada la inexistencia de un presupuesto anual de la Diputación y la incertidumbre generada por esta situación".

El portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, asegura que su formación ha "reclamado reiteradamente al Pleno Municipal la intervención para dignificar y reurbanizar las calles del barrio de San Rafel. Además, este voto favorable enlaza con la línea de trabajo de Compromís en la diputación. Esta es una necesidad urgente, y orientada a la mejora de la vida de la gente y los barrios, y en la cual coincidimos con el movimiento vecinal de Sant Rafel, motivo por el cual es coherente el voto a favor”.

“El barrio de San Rafel merece inversiones para su revitalización. Hace años que lo venimos reclamando, sobre todo porque las calles necesitan reurbanizaciones y actuaciones de mejora, sean grandes o pequeños, viva mucha o poca gente. No se puede invertir con una visión electoralista, sino dando respuesta a las necesidades del vecindario. Por responsabilidad, y porque es una reivindicación de nuestro grupo político al Ayuntamiento, este voto favorable de Compromís es útil, y garantiza que la inversión pueda llegar”, ha explicado Calabuig.

Respecto al Museu del Tèxtil, el portavoz valencianista defiende que "hace falta que paso de ser un edificio bonito donde se hacen actividades ocasionales y exposiciones temporales, a un proyecto museográfico coherente, completo y capaz de mostrar el gran patrimonio industrial textil que atesoramos los valencianos y las valencianas. Y también que permita reforzar a Ontinyent como ciudad de referencia en las comarcas centrales". La inversión de 100.000 euros que hace la Diputación, como patrón del Museo, es a juicio de Calabuig "necesaria para profundizar en la promoción cultural y patrimonial, y el desarrollo de actividades en un espacio de ámbito valenciano que está situado en nuestra ciudad".

“Las inversiones que dan respuesta a necesidades de salubridad y mejora real de los barrios, y al apoyo cultural que ejerce la Diputación de València, tienen nuestro apoyo, como ha quedado demostrado. La responsabilidad política implica coherencia, seriedad, y atención a las necesidades reales de la gente de nuestros pueblos. Esa tiene que ser la motivación de la defensa de las inversiones a la Diputación, y no el personalismo ni el clientelismo”, ha concluido Nico Calabuig.