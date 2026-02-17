Las fallas de Xàtiva trasladan al domingo 1 de marzo la Cabalgata del Ninot tras dos aplazamientos

Después de haberse tenido que aplazar hasta en dos ocasiones por las condiciones climatológicas adversas, las fallas de Xàtiva ya han puesto una nueva fecha para la Cabalgata del Ninot. La versión adulta del desfile se celebrará -si el tiempo lo permite- el próximo domingo 1 de marzo a las 16 horas.

Así lo ha comunicado este martes la Junta Local Fallera de Xàtiva (JLF) después de la asamblea ordinaria de presidentes, presidentas y juntas gestoras. En el punto 3 del orden del día de la reunión se procedió a la votación del nuevo calendario por los presentes de forma mayoritaria.

La decisión implica mover el desfile grande del sábado al domingo. Y se adelanta su inicio a primera hora de la tarde. Por otra parte, la Cabalgata del Ninot infantil se mantiene para el domingo 22 de febrero, también a las 16 horas. La Crida que marca el comienzo oficial de las Fallas de Xàtiva será el 28 de febrero.

La Cabalgata del Ninot estaba inicialmente prevista para el sábado 7 de febrero, pero las fallas acordaron aplazarla -en una votación muy reñida- por la amenaza de lluvias de ese día. El acto se pospuso para el pasado 14 de febrero, pero tampoco pudo celebrarse debido a la alerta naranja por fuertes vientos decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

Otro evento que tuvo que aplazarse hasta en tres ocasiones por los persistentes temporales de viento como es la 'cremà' de la Foguera de Sant Antoni de Cerdà pudo celebrarse finalmente el pasado domingo, gracias a la tregua ofrecida por el tiempo.