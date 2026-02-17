Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Family Cash oferta 70 empleos en su primer supermercado de proximidad en Ontinyent

Los trabajos de habilitación del local de la Avenida del Llombo ya han comenzado y su apertura está prevista para los próximos meses

Una cajera de Family Cash.

Lluis Cebriá

Ontinyent

La cadena valenciana de hipermercados Family Cash estrenará en el municipio de Ontinyent su nuevo modelo de supermercado de conveniencia. Con este movimiento, la compaía está decidida a explorar un nuevo formato de tienda de menor tamaño al que trabaja habitualmente con el objetivo de "seguir aportando valor a sus clientes desde un modelo de proximidad".

El supermercado, ubicado en la Avenida Llombo número 6 de Ontinyent, contará con una superficie de sala de venta de 1.500 m2 repartidos en las secciones de alimentación, congelados, refrigerados, carnicería, pescadería y charcutería al corte, droguería, perfumería, y bodega. Se trata, además, de una localidad conocida para la cadena dirigida por José Canet, que ya cuenta con un hipermercado Family Cash (Avenida del Textil, 56) desde el año 2015.

Con el propósito de poder inaugurar el nuevo establecimiento en los próximos meses, la empresa ya ha abierto el proceso de selección en el portal de empleo de su página web (www.familycash.es) con el que espera incorporar a un total de 70 profesionales. Así pues, se trata de una clara apuesta por el territorio valenciano que supondrá una nueva oportunidad comercial y laboral para la localidad.

Formato adaptado a nuevos hábitos de consumo

Family Cash quiere adaptar su formato a los nuevos hábitos de consumo donde la proximidad y los establecimientos de conveniencia son, cada vez, una opción más recurrente para los consumidores. Para ello, ha definido una nueva tipología de tienda que no supera los 1.500 metros cuadrados y que contará con un surtido de aproximadamente 9.000 referencias.

No obstante, la enseña valenciana afirma que continuará, al mismo tiempo, con su expansión sostenible y escalada de modelo de hipermercados, una fórmula que le ha llevado a ocupar una posición de relevancia en el mercado de la distribución alimentaria en España.

