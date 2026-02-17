El Genovés impulsa el Centre Jove con 800.000 euros donados por un mecenas

El Genovés inicia el proceso para la construcción del Centre Jove que ejecutará con la donación del mecenas de la pilota valenciana José Luis López. El empresario ha concedido 1 millón de euros al pueblo para la construcción de esta infraestructura, para la que el ayuntamiento ha licitado las obras, que cuentan con un presupuesto de 801.304 euros y un plazo de ejecución de diez meses. El millón de euros donado por López se sumará a los 650.000 que ya entregó al Genovés para la remodelación del parque Jaume I.

Figuración del futuro Centre Jove del Genovés. / Levante-EMV

El futuro Centre Jove se construirá en un antiguo almacén de abono, un edificio que el ayuntamiento adquirió con parte de la donación del mecenas de la pilota. El alcalde del Genovés, Pablo Vilar, ha explicado a Levante-EMV que el consistorio adquirió el almacén por “unos 170.000 euros, un edificio que fue derribado, en unos trabajos que costaron unos 30.000 euros. Esos 200.000 euros ya provenían de la donación”, afirma Vilar, quien señala que con los 800.000 restantes se proyecta la ejecución de la edificación del nuevo espacio juvenil. Además, el ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Diputació de València, dentro del Pla Obert d’Inversions “para contar con un 10% del coste a cargo de este plan, para las posibles modificaciones del proyecto que pudieran surgir, de modo que al ayuntamiento no nos suponga ningún coste la obra”, explica el primer edil.

El Centre Jove se levantará en el solar del antiguo almacén de abono, situado en la calle peatonal Mestre Serrano, una céntrica vía próxima a edificios de equipamientos y servicios municipales como el consistorio, el centro de salud, el auditorio, el hogar del jubilado o el colegio.

El edificio juvenil se construirá en una parcela de 274 metros cuadrados. El centro contará con una planta baja, primera y segunda planta, que albergarán espacios para los jóvenes del municipio, así como dependencias para asociaciones locales, según detalla la memoria del proyecto. La planta baja acogerá un espacio diáfano exterior cubierto, de gran capacidad, para eventos, así como barra para eventos, almacén, vestíbulo general y patio. La memoria detalla que el edificio liberará casi por completo la planta baja, dejando abierta la totalidad de su frente de acceso para “crear una suerte de plaza cubierta que se convierta en una prolongación del espacio público peatonal”. Este espacio exterior tendrá “una cancela que permite el control de su apertura y cierre”. En la primera planta habrá una sala de estudio y sala de usos múltiples (ésta con una superficie de 120 m²), además de aseos y vestíbulo; mientras que la segunda planta albergará cuatro salas de reuniones de asociaciones, almacén para asociaciones, aula de ensayo de música, así como aseos y vestíbulo. El edificio, totalmente accesible, contará con ascensor. La superficie construida del centro se estima en 689,90 metros cuadrados.

Espacio exterior cubierto previsto en la planta baja del Centre Jove del Genovés. / Levante-EMV

El alcalde del Genovés, Pablo Vilar, expone la necesidad de contar con un edificio de estas características para la población joven del municipio. “No tenemos centro juvenil y, aunque el pueblo es pequeño, hay muchos jóvenes que ahora carecen de un espacio de ocio de estas características”, remarca Vilar, que añade que “la apuesta municipal por el deporte sí que incluye a los jóvenes, que tienen gimnasio, pista de pádel, pero no hay un centro en el que los jóvenes puedan reunirse”. La futura infraestructura cubrirá este servicio, destaca el primer edil.

Vilar también agradece la donación de José Luis López, que ha concedido un millón de euros para este centro juvenil y otros 650.000 para el parque Jaume I, “cuyas obras ya están a punto de finalizar. En unos dos meses estarán acabadas”, anuncia el alcalde.