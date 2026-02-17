El incendio de una campana extractora obliga a desalojar una finca en Ontinyent

El incendio de una campana extractora localizada en la cocina de una vivienda ha obligado a desalojar preventivamente a los vecinos de un bloque de la calle Salvador Tormo de Ontinyent . El aviso se ha producido a las 13.43 horas de este martes y ha movilizado a los bomberos del parque situado en la capital de la Vall d'Albaida.

Según las fuentes consultadas por este diario, el fuego se ha originado en la campana de una cocina, mientras se preparaba la comida en el domicilio donde se ha registrado el foco. Al parecer, los inquilinos han tratado de sofocar las llamas arrojando agua, una acción que ha resultado contraproducente y que ha alimentado aún más el incendio, requiriendo la intervención de los equipos de extinción del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente ha hecho saltar las alarmas entre el vecindario del bloque, que ha sido evacuado por la Policía Local en aplicación del protocolo de seguridad previsto en estos casos, como medida de precaución. En la zona se ha formado un intenso humo negro y se ha cortado momentáneamente el acceso a la calle para facilitar los trabajos de extinción.

El incendio ha sido rápidamente sofocado por los bomberos, en cuestión de media hora desde su inicio. Según las fuentes consultadas, no ha habido que lamentar daños personales ni graves daños. Los desperfectos por la acción del humo y el fuego se han concentrado en la cocina de la vivienda afectada. Los vecinos evacuados han podido regresar a sus domicilios.