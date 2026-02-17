Investigan un atraco con un arma de juguete en un quiosco Ontinyent
La Policía Nacional trata de identificar al asaltante encapuchado, que terminó huyendo del establecimiento después de que la dueña se encarara con él
La Policía Nacional investiga un intento de atraco que tuvo lugar el pasado domingo 15 de febrero en un quiosco ubicado en la Avenida Almaig de la localidad de Ontinyent.
Según han confirmado a Levante-EMV las fuentes consultadas próximas a la investigación, el suceso tuvo lugar pasadas las ocho y veinte de la tarde. Un varón tapado con un pasamontañas amenazó por la espalda con una pistola a una clienta de avanzada edad que se encontraba en ese momento el establecimiento, y reclamó a la quiosquera que le entregara todo el dinero de la caja registradora.
Sin embargo, lejos de plegarse a la demanda, la propietaria del negocio se encaró con el atracador y este terminó huyendo, como ha informado Loclar. El arma que empuñaba este resultó ser de juguete.
Una vez el hombre abandonó el quiosco de la Avenida Almaig, la responsable llamó a la Policía Nacional para avisar de lo sucedido. Los agentes realizaron diferentes batidas por la zona, pero no consiguieron dar con el paradero del asaltante. Las fuentes consultadas confirman que el incidente se sigue investigando para esclarecer los hechos y proceder a la detención del ladrón.
(Información en actualización)
