Moixent se alza contra la macroplanta solar vinculada al trasvase: "Es un despropósito"

El Ayuntamiento de Moixent va a plantear batalla para intentar frenar la macroplanta solar proyectada en este término municipal por el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la compañía estatal Acuamed, junto a la Cañada Real del Río Canyoles y la autovía A-35.

El alcalde de la localidad de la Costera, Guillermo Jorques, avanza que el consistorio va a presentar alegaciones contra una actuación que tacha de "despropósito" porque "arrasaría" una zona productiva agrícola de olivos y viñedos a pleno rendimiento.

Como informó Levante-EMV el sábado, el anteproyecto acaba de someterse a información pública. Con el objetivo de abaratar el coste y hacer más sostenible el trasvase del Júcar-Vinalopó, a tiempo que se incrementan las inyecciones de recursos hídricos para los regantes alicantinos, el Gobierno pretende invertir 47,5 millones de euros procedentes de fondos europeos en el parque fotovoltaico de Moixent, que requiere la expropiación de 853.845 metros cuadrados de suelo no urbanizable para instalar 42.448 paneles solares.

La iniciativa, que comportaría una importante alteración del paisaje de la zona, se enmarca en un plan de largo alcance que quiere conectar a las energías renovables las tres estaciones de bombeo que impulsan el agua del trasvase desde el azud de la Marquesa de Cullera hasta Villena. El amplio rechazo político y social que suscitaron los primeros proyectos difundidos en Llanera de Ranes y Llaurí hizo que en Moixent se albergaran esperanzas sobre la posible congelación de la obra. El inicio de la tramitación administrativa encaminada a la obtención de los permisos pertinentes ha caído como un jarro de agua fría en el municipio.

"Lo que se plantea es un despropósito. Haremos toda la fuerza posible para que (la macroplanta solar) no se haga. No estamos en contra de las energías renovables y entendemos que las balsas del trasvase tienen que ser sostenibles, pero no entendemos aberraciones como esta", resume el alcalde.

Zona productiva con atractivo

Aunque el emplazamiento escogido por Acuamed es el más viable de los tres que se sondearon inicialmente y no afectaría directamente a ningún enclave natural protegido, no se trata en ningún caso de un ámbito de suelos agrícolas degradados. Jorques considera que la inversión "destrozaría" una parte de la zona "más querida" en la población, la que le acerca a la Font de la Figuera y Fontanars, en la parte baja de les Alcusses.

"El proyecto ataca áreas productivas y con atractivo para mejorar los rendimientos en otras zonas. No somos egoístas, pero no queremos ser quienes paguen el problema del trasvase. Lo que se plantea es descabellado", incide el primer edil, apuntando a que este tipo de intervenciones deberían situarse en terrenos "yermos sin producción" y haciendo hincapié en que "la energía se transporta", por lo que no necesariamente debería acoger Moixent la infraestructura.

El alcalde, de la mano de la Mancomunitat de la Costera-Canal (que también rechaza la macroplanta), ya mantuvo reuniones hace unos meses con el subdelegado del Gobierno y con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para plantear el rechazo al esquema propuesto. "Puede que a nivel técnico, sobre el mapa, la actuación sea viable, pero a nivel político y si se baja al terreno no lo es", mantiene Jorques, dispuesto a luchar hasta el final para que no se materialice el parque fotovoltaico. "El impacto visual sería muy importante y se crearía una mancha negra al lado de la autovía. Lo que nos toca especialmente la nariz es que la actuación no viene de una empresa privada, sino del ministerio", lamenta. Jorques espera que la macroplanta siga el mismo camino de la gran línea eléctrica de evacuación que se proyectaba entre Almansa y Montesa, que ha quedado enterrada.

Colectivos ecologistas como Agró o Montesa Territori Viu también se han movilizado para tratar de impedir las macroplantas solares vinculadas al trasvase previstas en la Costera.