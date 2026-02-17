El Museu del Tèxtil de Ontinyent da un paso clave para restaurar piezas históricas e iniciar su exposición permanente

La Diputació de València ha aprobado en el pleno de este martes una aportación de 100.000 euros destinada al Museo del Textil de la Comunitat Valenciana, ubicado en Ontinyent. La inversión obedece a la condición de la corporación provincial como patrono de la fundación y permitirá iniciar de inmediato el discurso museográfico, el diseño y la restauración de las piezas que conformarán la exposición permanente del centro.

La vicepresidenta primera y representante del patronato de la diputación en la fundación, Natàlia Enguix, ha explicado que este paso es fundamental para el futuro del museo: "con este importe de 100.000 euros vamos a empezar a trabajar en el diseño y la restauración de piezas fundamentales, como las ‘ruedas de diablo’ o las telas de raschel y de garrotero. Son elementos que forman parte de nuestra historia industrial y que pronto el público podrá disfrutar en su sede definitiva".

El museo, situado en la antigua fábrica de Hilados Manuel Revert Nadal, se dedica al estudio, conservación, investigación y difusión del patrimonio textil en todas sus variantes. Esta actividad constituye una de las manifestaciones más valiosas de la cultura y las formas de vida tradicionales con las que se identifican los valencianos. De hecho, este espacio ya forma parte del mapa de museos locales de la Diputació de València (l’ETNO), que reconoce su valor como contenedor del patrimonio inmaterial y técnico de la zona.

Objetos desde el siglo XVIII

La colección actual está integrada por objetos que datan desde el siglo XVIII hasta nuestros días, narrando los diferentes procesos artesanales de la producción. Actualmente, el museo se estructura en cuatro salas: los instrumentos, la elaboración, los tejidos y la sala audiovisual. En ellas se albergan cerca de 70 piezas, entre las que destacan telares de los siglos XVIII y XIX, libros antiguos y materiales como hilos de plata y oro, parafina o cañas, con especial atención a los elementos propios de Ontinyent.

Noticias relacionadas

La futura exposición permanente profundizará en esta trayectoria industrial de la comarca e incluirá la historia de la manta, un elemento clave en la Vall d'Albaida. Según ha destacado Enguix, el objetivo es consolidar el museo como un "centro vivo" que complemente las actividades que ya ofrece la Fundación, como los talleres familiares o las exposiciones de Dulk y Manuela Ballester. En este sentido, la representante provincial ha recordado que todavía se puede visitar la muestra 'Tráfico de Modas', que está cosechando un gran éxito de público y evidencia el potencial de las instalaciones de Ontinyent.