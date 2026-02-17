El Natació Xàtiva consigue dos medallas en el Campeonato Autonómico Universitario 2026

El Club Natació Xàtiva consiguió dos medallas en el Campeonato Autonómico Universitario 2026, celebrado el pasado 11 de febrero en la piscina municipal Esperanza Lang de Elx. Guillem Casesnoves se colgó los dos metales, un oro y una plata. El nadador setabense quedó primero, y medalla de oro, en la prueba de los 200 metros braza, y consiguió la plata en los 200 m estilos. En el Autonómico Universitario también participó por el CN Xàtiva la nadadora Sara Matías. El campeonato reunió a 166 nadadores de siete universidades de la Comunitat Valenciana.

Nadadores del CN Xàtiva en la jornada de la Liga PreBenjamines. / Club Natació Xàtiva

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también consiguió destacados resultados en la segunda jornada de la Liga PreBenjamín, celebrada el pasado sábado, 14 de febrero, en la piscina cubierta del Club Natación Valenciano. Varios nadadores del club setabense subieron al podio en una jornada en la que participaron 116 deportistas de 13 clubes de la provincia de València.

Lucas Belda quedó primero en los 50 metros braza, con un tiempo de 57''90; y repitió en la primera posición en la prueba de los 25 m mariposa, con un crono de 22''24. El equipo de relevos formado por Estefanía Ivan, Lucas Belda, Alberto Beltrán e Indira Matamoros, logró la segunda posición en los 4X25 metros espalda mixto, con un registro de 1'49”49. En esta competición también participó, por el CN Xàtiva, la nadadora Amara Mora. Los nadadores prebenjamines competieron en las pruebas de 50 metros braza y 25 metros mariposa, así como en el relevo 4x25 metros espalda.