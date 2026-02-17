Ontinyent acoge este domingo dos partidas de la Lliga CaixaBank de pilota valenciana

El trinquete municipal de Ontinyent volverá a acoger este domingo 22 de febrero dos partidas de pilota valenciana. En concreto, serán dos partidas de la Lliga CaixaBank, en las que se contará con destacados jugadores y jugadoras de la Comunitat Valenciana, entre los cuales se encontrará el conocido pilotari local Iván Esparza.

Cartel de la jornada de pilota valenciana en Ontinyent. / Levante-EMV

En concreto, a las 10:00 horas, el público podrá disfrutar de una partida en la cual el equipo formado por Ana, Mireia y Fanni (Ayuntamiento de Pedreguer) se enfrentará al trío de Àngela, Júlia y Mar (Ayuntamiento de Tavernes). Posteriormente, a las 11:30 horas, tendrá lugar otra partida de alto nivel en la modalidad de raspall masculino. En esta, el equipo de Barxeta, integrado por Marrahí, Raúl y Marc, competirá contra la formación de Senyera, compuesta por Momparler, Alejandro y el ontinyentí Iván Esparza, quien nuevamente podrá contar con el apoyo de la afición ontinyentina en esta destacada competición de la pilota valenciana.

El regidor de deportes, Ferran Gandia, ha destacado la importancia “de contar con unas instalaciones de primera línea, con un trinquete en el cual se han hecho importantes mejoras en los últimos años, así como con un club que trabaja muy bien desde la base y con el que el ayuntamiento tiene un acuerdo, al igual que con la Federació de Pilota, en una confluencia que está haciendo posible que podamos disfrutar de partidas como las de este fin de semana, de gran nivel”. Ferran Gandia animaba a la ciudadanía “a subir al trinquete y disfrutar del espectáculo que a buen seguro vamos a tener de la mano de deportistas de altísimo nivel en el mundo de la pilota”.