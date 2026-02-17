El PP de Xàtiva señala un nuevo episodio de okupación en la plaza Sant Jordi

El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha visitado el entorno de la Plaza Sant Jordi tras recibir un vídeo a través de redes sociales en el que se veía a varias personas accediendo de forma ilegal a una vivienda situada en la propia plaza.

Al llegar a la zona, Sanchis y otros miembros de la formación comprobaron que la puerta del inmueble había sido tapiada con ladrillos, una medida desesperada que muchos propietarios se ven obligados a adoptar para evitar que sus casas sean ocupadas.

“Es gravísimo que en Xàtiva los vecinos tengan que proteger sus viviendas levantando muros de ladrillo porque no sienten que el Ayuntamiento les garantice seguridad”, afirma Sanchis. “No puede ser que la única respuesta ante la okupación sea que cada propietario se busque la vida”.

Según el PP, los vecinos de la zona "trasladan una sensación creciente de inseguridad, especialmente por las noches. Relatan peleas, gritos y episodios conflictivos que generan miedo y degradan la convivencia".

Los populares también mantienen que la plaza Sant Jordi "presenta claros signos de deterioro urbano": "la fuente lleva años sin funcionar, el mobiliario urbano está roto o presenta un evidente estado de suciedad y falta de mantenimiento y la sensación general es de abandono institucional".

Piden "una actuación inmediata en la zona"

“Cuando un barrio pierde servicios, limpieza y presencia institucional, se convierte en terreno abonado para la degradación. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí”, ha afirmado Sanchis. “La Plaza Sant Jordi no es un punto aislado, es el síntoma de un problema mayor: un gobierno municipal que ha renunciado a cuidar los barrios”, incide.

“Si no se actúa con firmeza, estas situaciones se cronifican. Y cuando un barrio se degrada, recuperarlo cuesta años”, opina el portavoz popular. “Los vecinos merecen vivir tranquilos, no pendientes de quién entra o sale de la casa de al lado”. El PP ha pedido al equipo de gobierno una "actuación inmediata en la zona" que incluye "refuerzo de la presencia policial, recuperación de los servicios básicos, reparación del mobiliario y un plan específico para combatir la okupación y devolver la normalidad a la Plaza Sant Jordi".