Los quesos de la Llosa de Ranes triunfan en el certamen internacional de Lyon

Jamesa, la quesería situada en la localidad de la Llosa de Ranes, ha recibido la grata noticia de que una de sus producciones, el queso de pasta blanda Caprimed, elaborado artesanalmente con mezcla de leche pasteurizada de cabra, fermentos lácticos, cuajo, y sal, ha obtenido la medalla de oro de su categoría, en el concurso Internacional de Lyon 2026, uno de los certámenes agroalimentarios más importantes del panorama internacional.

No ha sido Este el único galardón cosechado, ya que ha obtenido, además, una medalla de plata, para el queso de cabra ahumado. Distinciones, que tienen más mérito si cabe, ante la gran variedad de quesos presentados a concurso, donde se cataron 2.980 muestras procedentes de 23 países, evaluadas por un jurado compuesto por 627 catadores internacionales.

No es la primera vez que cosecha premios, la Quesería de Romero González, una empresa que desde hace más de medio siglo se dedica a la fabricación artesanal de quesos, y que sigue creciendo a la búsqueda de nuevos mercados tanto en el espacio nacional como europeo.

Así, entre otros muchos, atesora el Cincho de Oro, al mejor Queso fresco de Castilla León, en el 2001 y 2008; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le otorgó el premio de mejores quesos de España, en año 2003, y acumula también múltiples medallas, otorgadas por la World Cheese Awards, uno de los concursos internacionales más importantes y prestigiosos del mundo dedicados exclusivamente a calibrar la calidad de los quesos del mercado mundial. 2009 medalla de oro para el queso fresco de Jamesa, y de plata para el de cabra, 2010 de plata para el fresco, y el 2011, obtuvo la máxima distinción con la medalla super oro, para su queso de oveja.