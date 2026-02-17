Rescatan un búho real electrocutado en una línea de alta tensión en Moixent

Un vecino de Moixent que se encontraba recogiendo espárragos en la zona de poniente de esta localidad, a 4 kilómetros de la carretera de les Alcusses, se llevó este lunes por la mañana una sorpresa mayúscula cuando se encontró de bruces con un impresionante ejemplar de búho real en unos bancales de olivos cerca del río. El animal, que ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Fauna La Granja del Saler, en València, tenía una herida en un ala que le incapacitaba para volar.

"Vi algo moverse y me asusté porque era muy grande. Cuando me di cuenta de que era un búho me arrimé y se asustó. Como no podía volar iba de bancal en bancal", relata Joan Carles Sanz a Levante-EMV.

El hombre, vinculado a la asociación Acció Ecologista Agró y con una sensibilidad especial hacia los animales, trató de coger el búho para ayudarlo, pero le resultó imposible, por lo que llamó al agente medioambiental de la zona, con la intervención también de su hija Mariola.

Hasta el lugar acudieron dos forestales. Sobre las 14 horas, los cuatro implicados en la operación de rescate localizaron al ejemplar escondido en un ribazo. Carles le tiró una manta por encima y así consiguieron atraparlo e introducirlo en un transportín. Los agentes comprobaron que el animal tenía una herida debajo del ala, al parecer provocada por la electrocución con un cable de alta tensión, cuyo tendido pasaba precisamente por encima de la zona en la que se halló el búho real.

Herida por electrocución en la parte baja del ala del búho. / Acció Ecologista Agró

Signos de desnutrición

"Al animal se le veía en buen estado, pero los forestales le tocaron el pecho y vieron que llevaba días sin comer. Estaba en los huesos", apunta Carles. Los agentes se lo llevaron al Centro de Recuperación de Fauna del Saler.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que Sanz documenta un animal muerto o herido en sus paseos por el término de Moixent como consecuencia de la huella del hombre. También ha fotografiado diversos tejones atropellados y hace dos o tres meses encontró el cadáver de otro búho en el barranco de la Bastida. Del ejemplar apenas quedaba el plumaje y el esqueleto. Preocupados por el estado del ejemplar rescatado ayer, él y su hija le han pedido a los agentes medioambientales que intenten hacer seguimiento de su evolución y les mantengan informados.