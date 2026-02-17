Xàtiva pedirá 1.700 euros mensuales por la explotación del restaurante del Castell

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los primeros trámites para renovar la concesión del restaurante-cafetería del castillo. Aunque, hasta ahora, este servicio se licitaba conjuntamente con la gestión integral de la fortaleza, el consistorio ha decidido esta vez desvincular ambos contratos y sacarlos a concurso de manera separada.

El que regula los servicios de mantenimiento del castillo está ahora mismo en fase de evaluación de ofertas antes de su adjudicación definitiva (se han presentado dos firmas: Ecsa Gestora, SL y Tot Multiservicis Xàtiva, SL). Por lo que respecta al restaurante, de momento únicamente se ha determinado el régimen económico al que quedará sujeta la nueva concesión administrativa. Un informe -sometido a información público- ha estimado los costes y los ingresos vinculados a la explotación del servicio y ha fijado en 21.168,60 euros el canon anual que deberá pagar la nueva adjudicataria de la actividad, abonado a razón de un importe mensual de 1.764,05 €. En 2019, el contrato se licitó con un precio de salida de 27.000 euros anuales.

El restaurante La Talaia del Castell se aloja en el antiguo chalé de Gregorio Molina y tiene un aforo máximo de 72 personas. El edificio, con una superficie útil de 185,8 metros cuadrados, dispone de un pequeño comedor, una zona de bar y cocina en planta baja, y un segundo comedor y varias estancias sin uso en planta primera.

De cara a la fijación del horario óptimo para el restaurante-cafetería, el informe elaborado por una consultora externa contratada por el ayuntamiento propone cubrir estrictamente el horario de apertura del castillo de martes a jueves excepto festivos, de modo que no se ofrezca el servicio de cenas durante estos días. Por lo que respecta al resto de días (viernes a domingo y festivos) se prolongaría la apertura del restaurante-cafetería hasta la 1 de la madrugada, incluyendo cenas.

El antiguo chalé de Gregorio Molina, donde se ubica el restaurante del castillo de Xàtiva. / Perales Iborra

El estudio calcula en 427.617 euros los ingresos anuales que podría obtener el restaurante, mientras que estima unos costes globales de 382.055 euros, entre los cuales destacan los 213.375 euros dedicados a las necesidades de personal. De esta forma, el resultado de la concesión arrojaría un saldo anual positivo de 45.361,92 euros, el cual supone un beneficio empresarial del 11,8 %, superior al 6% fijado como umbral mínimo para garantizar la viabilidad de la explotación a nivel económico-financiero.

Una firma gallega se perfila para gestionar los servicios turísticos

El consistorio de Xàtiva también ha aprobado recientemente el estudio de viabilidad del hotel-restaurante Murta, cuya gestión pretende volver a sacar a concurso en breve tras dos licitaciones fallidas, con un canon estimado en poco más de 1.000 euros.

Por otra parte, la empresa con sede en Pontevedra Galipat Servizos Culturais, SL ha obtenido la mejor puntuación en el concurso para adjudicar el nuevo servicio reforzado de información y recepción de las instalaciones de Turismo de Xàtiva. Sin embargo, dado que la oferta de esta mercantil supera el 10% de la media aritmética de las diez propuestas empresariales presentadas, la mesa de contratación del consistorio le ha requerido para que justifique su valoración y precise las condiciones de la misma, dada su incursión en presunción de temeridad. Posteriormente, el técnico correspondiente informará sobre la documentación presentada, con la finalidad de que la Mesa proponga la clasificación y posterior adjudicación definitiva del contrato.