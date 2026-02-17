La XXI Mitja Marató de Xàtiva reunirá a 1.500 corredores y corredoras tras agotar los dorsales en 15 días

La XXI Mitja Marató de Xàtiva, organizada por el Club Atletisme Ajos Xàtiva, llenará las calles más emblemáticas de la ciudad este domingo 22 de febrero, ofreciendo a los participantes un trazado totalmente urbano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV). La prueba ha sido presentada este martes en el ayuntamiento.

Presentación de la XXI Mitja Marató de Xàtiva, este martes. / Ajuntament Xàtiva

Al igual que el año pasado, en esta edición se han agotado los 1.500 dorsales disponibles, en 15 días, destacando un incremento del 18,25% en lo que respecta a la participación de atletas locales. Habrá un total de 250 corredores locales (incremento del 35,1 %), mientras que habrá 300 corredoras de Xàtiva (un aumento del 7,14 %). En total participarán más de 90 clubes con atletas de 1.250 poblaciones de todo el Estado español. Como curiosidad, también habrá participación internacional, con la inscripción de un corredor procedente de Escocia. «Esta edición volverá a ser un éxito, gracias a la gran labor que se realiza desde el club. Agotar los dorsales disponibles nos llena de orgullo, porque se cumplen las expectativas año tras año», expresó el concejal de Deportes, Vicent Lluch.

En cuanto a los premios, el ganador y la ganadora de la prueba se llevarán 250 euros, mientras que los segundos clasificados obtendrán 200 y los terceros 150 euros. Además, habrá un premio adicional en caso de batir el récord de la prueba, que ostentan Ouais Zitane con 1:04h en 2021 y Yessica Mas con 1:15h en 2022, y que será de 500 euros en categoría masculina y 400 euros en femenina. También habrá tres premios para los clubes más numerosos al finalizar la prueba. Entre los atletas que se esperan este domingo en Xàtiva se encuentran César López (ganador de la edición del año pasado), Jesús Ángel Rodríguez (quien aspira a conseguir el récord de la prueba), Vicent Úbeda (récord nacional de maratón en su categoría) o Luis Félix Martínez.

El trazado de la carrera se caracteriza por su gran atractivo patrimonial, ya que ofrece a los participantes la oportunidad de recorrer los espacios más emblemáticos de Xàtiva a lo largo de los 21,097 kilómetros del recorrido. La prueba comenzará a las 10 horas en la Albereda Jaume I y constará de dos vueltas idénticas. La salida se dirigirá hacia la Avenida Selgas para enlazar con la Avenida Juan Francés, donde, justo antes de la rotonda, se realizará un cambio de sentido para volver en dirección a Acadèmic Maravall, Maulets y la plaza País Valencià. A continuación, los corredores afrontarán el largo tramo formado por las avenidas Gregorio Molina, Vicente Boix, Dos Molins, Abú Masaifa y Corts Valencianes, hasta llegar a la rotonda del instituto Lluís Simarro, punto en el que se girará de nuevo para encarar la calle la Reina. Desde allí, el recorrido se adentra en el centro histórico y atraviesa lugares tan significativos como la plaza la Bassa, las plazas Sant Jaume y Sant Jordi, Sant Domènec, la plaza de la Seu, el Mercat, la plaza Sant Pere y la plaza Sant Francesc, antes de regresar a la Albereda. La organización dispondrá de puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10 y 15, así como en la llegada (con un total de 6.000 botellas), y también habrá puntos isotónicos en los kilómetros 6 y 16. Además, el presidente Gabi Navarro ha explicado que «este año incrementaremos la animación, con la participación de un grupo de música en la plaza la Bassa, al que se suman dolçaines y batucadas».

Como parte de la inscripción, los corredores y corredoras recibirán una camiseta y una toalla conmemorativa y, además, los atletas que finalicen la prueba serán obsequiados con una medalla y con un completo carro del corredor ofrecido por los patrocinadores de la prueba. También habrá servicio de guardarropa en la zona de meta, así como servicio de masajista (junto a la línea de meta), duchas (en el polideportivo Les Pereres) y servicio médico. «Queremos seguir siendo un referente en lo que respecta a las carreras populares, y por eso este esfuerzo en el merchandising», expresó el vicepresidente del club, Julián Navarro.

La recogida de dorsales tendrá lugar en la Clínica Ascires el jueves (de 16 a 20:30h), viernes (de 12 a 14 y de 16 a 20:30h) y sábado (de 10 a 19:30h), mientras que también se podrá efectuar el domingo de 8 a 9:30h en la Albereda Jaume I, junto a la línea de meta. Para la retirada de dorsales será imprescindible presentar el DNI, y en caso de recoger el dorsal de otra persona será necesaria una autorización de esta junto con una copia de su documento de identidad.

El Club Atletisme Ajos Xàtiva, fundado hace más de dos décadas, es la entidad encargada de la organización de esta prueba. Desde sus inicios, el club ha trabajado incansablemente para fomentar la práctica del atletismo en la ciudad y para ofrecer eventos de calidad a los aficionados a este deporte. Gracias a la dedicación de sus socios y voluntarios, la Mitja Marató de Xàtiva se ha consolidado como una cita imprescindible para los corredores de todo el país.