Una ontinyentina de 101 años participa en la videollamada más longeva del mundo

Amparo Ballester vive en Ontinyent, tiene 101 años y ha representado a la Comunitat Valenciana en la "videollamada más longeva del mundo", que reunió a una persona centenaria por cada comunidad autónoma.

Este encuentro de récord fue organizado por la startup de móviles para mayores Maximiliana, para mostrar que la tecnología "puede romper la brecha digital y acercar a las personas mayores que más lo necesitan".

Lo que se ideó como un homenaje a toda una generación de centenarios de España acabó resultando un hito: 1.757 años de vida reunidos en una misma videollamada y una media de 103 años de edad entre los 17 participantes. Todo para mostrar que la tecnología puede y debe conectar incluso a los más mayores.

La videollamada comenzó con la presentación de cada uno de los centenarios: nombre, comunidad autónoma y edad. Desde los 100 años de Maria Paquita (Cataluña), la más “jóven” del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario (Cantabria), la tercera persona más mayor de España. Hubo momentos divertidos, anécdotas entrañables y algún que otro recuerdo de los bailes de antaño.

Amparo, con la memoria intacta

En el caso de la Comunitat Valenciana, la representante fue Amparo, una mujer que a sus 101 años presume de tener la memoria intacta. La centenaria baila entre el español y el valenciano haciendo bromas en ambos idiomas sin perder el humor y el arraigo a su tierra. Como detalle final en el evento, Amparo recibió de la mano de su hijo una placa conmemorativa y personalizada a modo de recuerdo por su participación en el encuentro.

Nunca antes se había logrado reunir a tantos centenarios en una videollamada. Para hacerlo posible, la startup de móviles para mayores envió a cada centenario un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse de forma sencilla y adaptada a la videollamada.