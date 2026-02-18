Casi 3.000 profesionales sanitarios optan a las plazas de "difícil cobertura" con posible destino en Ontinyent, Requena o Dènia

La Conselleria de Sanidad Pública ha confirmado el total de profesionales sanitarios que han sido admitidos en el proceso de contratación iniciado para cubrir plazas de "difícil cobertura" en la sanidad pública valenciana como personal estatutario con título de especialista en ciencias de la salud. Así, desde la Generalitat han confirmado que el número de personas admitidas en el proceso asciende a casi 3.000 -2.864 candidatos concretamente-, que podrían acceder a un total de 902 plazas ofertadas.

Todos los admitidos -se puede consultar el listado en la web de Sanidad- cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados y elegir las plazas por orden de preferencia.

Desde la conselleria exponen que "el objetivo del proceso es impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal en los departamentos de salud o zonas básicas de salud declaradas de difícil cobertura, como es el caso de los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, Dénia, el Hospital d’Ontinyent y su centro de especialidades, así como la zona básica de salud de Ademuz".

Las plazas están distribuidas en 39 categorías distintas, todas ellas de especialistas en ciencias de la salud. Del total de plazas ofertadas 610 son del ámbito hospitalario y 292 en el ámbito de atención primaria.

En total, se ofertan 26 plazas para el nuevo hospital de Ontinyent y su centro de especialidades. Entre los beneficios que conlleva aceptar una plaza de difícil cobertura destaca que los candidatos consiguen el triple de la puntuación que se establezca, con carácter general, por cada mes de servicios prestados en cualquier proceso, por lo que les beneficia a la hora de consolidar una plaza fija. Deben de estar, al menos, tres años en nuevo destino.