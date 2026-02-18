La banda d'Ontinyent Auxili anuncia els primers 15 concerts de la seua nova gira
Les dates es donen a conèixer una setmana després de la sortida del seu nou single “Lluna per nosaltres”
La banda ontinyentina Auxili va publicar la setmana passada un nou single, “Lluna per nosaltres”, una cançó en clau de drum and bass, on la banda li canta a l’amistat i brinda per les nits compartides amb el seu públic. Un nou “hit” carregat de ràbia i alegria que està tenint una gran rebuda a les xarxes i les plataformes i que sembla estar fet per cantar-lo i gaudir-lo al màxim als directes.
Els xiquets de la Vall estan gaudint d’un moment molt dolç des del llançament del seu darrer disc “Aborigen” (Auxili Records 2025) i enguany volen estar molt a prop de la seua gent. Es per això, que han anunciat les primeres dates del Feu Que Rebente Tour. Una nova gira dels Auxili per a este 2026 que començarà al parc del Fòrum de Barcelona, a la Telecogresca el 28 de Març i on destaquen dates de Festivals de renom com el Pirata Beach de Gandia, L’Acampallengua a Manacor o el Feslloc, entre molts altres. Els d’Ontinyent actuaran prop de casa el 4 d’abril al Festival Xocorock de Bocairent per als seus aborígens i passaran per pobles i ciutats com Reus, Vila-real, Igualada o Cala Rajada a Mallorca.
El Feu que Rebente Tour no s’oblida de les organitzacions més menudes i dels col·lectius més implicats, com sempre han fet els Auxili i també farà parada a l’Aplec del Penyagolosa, diverses Trobades d’Escoles en Valencià o al Com Sona L’Eso 2026. Un llistat d’un total de 15 concerts amb moltes més dates per anunciar i moltes llunes compartides per als seguidors i seguidores d’Auxili que últimament estan d’enhorabona, amb nova música i nous concerts. Les entrades per als concerts anunciats ja estan disponibles al web de la banda.
