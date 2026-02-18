Las empresas de la Vall evidencian la necesidad de captar talento para hacer frente al relevo generacional

El relevo generacional es una de las preocupaciones de empresas de la Vall d’Albaida, que ven condicionada la continuidad de las mercantiles ante la falta de profesionales preparados. Es una de las problemáticas que se puso sobre la mesa en el seminario “Nuevos modelos de negocio. Competitividad, atracción y retención de talento”, organizado por Actaio (Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Local de Alcoi, Ibi y Ontinyent) y la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida, Coeval, este pasado martes en Ontinyent. Las empresas valldalbaidinas expusieron la necesidad de captar talento y profesionales con los conocimientos adecuados para hacer frente a ese relevo generacional.

El encuentro reunió a los principales actores económicos de la comarca y contó con la participación del secretario autonómico de Industria, el ontinyentí Felipe Carrasco, quien inauguró el acto y destacó “la fortaleza del tejido industrial de la Vall d’Albaida”. Carrasco también reivindicó el asociacionismo local “como activo estratégico para el desarrollo económico”. El secretario de Industria expresó que “una política industrial eficaz se construye desde el territorio, escuchando a quienes conocen de primera mano las necesidades reales de las empresas”. En este sentido, Carrasco puso en valor el papel de Coeval como vertebrador del empresariado y de Actaio como puente hacia las oportunidades laborales, calificando a ambas como “entidades tractoras” fundamentales.

El secretario autonómico también incidió en la problemática planteada por los empresarios y remarcó que “el mayor reto de las empresas de la Vall d’Albaida es la captación y gestión del talento frente al actual relevo generacional”. Por ello, defendió la importancia de consolidar la alianza entre formación, empresa y territorio en la comarca para asegurar la competitividad a largo plazo. “Competimos mejor cuando cooperamos y comarcas industriales como la Vall d'Albaida, con cultura de esfuerzo y fuerte cooperación empresarial, tienen todas las condiciones para liderar esta competitividad", señaló, a la vez que añadió que "el papel del gobierno valenciano es acompañar, facilitar y reducir riesgo”. Carrasco expuso la inversión de la Generalitat a través del Ivace, destacando los más de 2 millones invertidos desde 2023 en 70 proyectos de I+D, innovación y digitalización en la Vall d’Albaida, así como los 3,5 millones de euros destinados en los dos últimos años para la mejora y modernización de 13 áreas industriales de la comarca.

El seminario “Nuevos modelos empresariales. Competitividad, atracción y retención del talento”, que tuvo lugar en la sede de Coeval en Ontinyent, comenzó con la bienvenida institucional a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Javier Carrasco Torres; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage; el presidente de Coeval, Javier Cabedo Sanchis; y la coordinadora del IX Proyecto de Actaio, Macarena Florencio Quilis. Tras ello, se trabajó con diferentes dinámicas para facilitar que las empresas reflexionen sobre sus necesidades en un momento coyuntural, de relevo generacional y transformación cultural, partiendo siempre de su potencial, en un taller conducido por la consultora Talent Growth Management. También hubo espacio para el networking, facilitando que las empresas intercambiaran conocimientos entre ellas y pudieran surgir sinergias.