Ens Uneix celebra que "tres años después Compromís deje de votar en la Diputació contra las ayudas para Ontinyent"

Ens Uneix ha celebrado que, "tres años después, Compromís no haya votado en contra de las ayudas de la Diputació para Ontinyent" y haya apoyado la inversión de cerca de un millón de euros aprobada en el último pleno. "Se habían convertido en Compromís contra Ontinyent por su propensión a oponerse a cualquier ayuda para nuestra ciudad. Vienen de no apoyar además de 11 millones para Ontinyent, y esto los pesaba ya”, aseguran.

La formación municipalista ha recordado que de los 950.000 euros aprobados, 850.000 se destinarán a mejoras en el barrio de Sant Rafel y 100.000 euros al Museo del Textil de Ontinyent. Desde Ens Uneix se apunta que “les damos la bienvenida y les agradecemos el apoyo, pero tiene mucha gracia que después de tanto de tiempo sin apoyar a Ontinyent ahora intentan incluso atribuirse una inversión que ni siquiera necesitaba de sus votos para salir adelante”, señalan.

Los municipalistas ponen de relieve que esta aportación permiten llegar a 12,4 millones de euros en proyectos y subvenciones nominativas aprobados en los últimos tres años "gracias al trabajo del partido y al pacto de gobierno en la Diputació". “Hablamos de inversiones que hasta ahora han salido adelante a pesar del voto en contra o la abstención reiterada de Compromís, de ese Compromís contra Ontinyent que lleva tres años priorizando las directrices del partido en València por encima de los intereses de nuestra ciudad”, remarcan.

La formación mantiene que el partido liderado a nivel local por Nico Calabuig "no ha apoyado a proyectos como el nuevo centro de Inclou-TEA, la reurbanización del grupo Ramón Llin en Sant Rafel, la aportación de 1,5 millones de euros para la nueva residencia de la Beneficencia o actuaciones como la calle de la Pilota y la reforma del campo de fútbol del Clariano, entre otras muchas iniciativas beneficiosas para Ontinyent. Si fuera por Compromís, muchas de estas actuaciones no serían hoy una realidad. Nosotros dijimos que lo haríamos, y lo estamos haciendo. Será difícil de explicar a sus votantes ontinyentins por qué han priorizado el partidismo por encima del beneficio directo para la ciudad”, indican.

También han manifestado que la ciudadanía de Ontinyent "tiene que saber que estos proyectos se ejecutan gracias al apoyo mayoritario recibido en las elecciones municipales a Ens Uneix, que ha permitido a la formación tener la fuerza necesaria en València para impulsar inversiones históricas a pesar de la oposición sistemática de Compromís y del PSPV-PSOE". En este sentido, lamentan que el grupo socialista "haya votado una vez más en contra de inversiones para Ontinyent, en este caso en contra de los 850.000 euros para Sant Rafel y 100.000 para el Museo Textil, una postura que incluso intenta justificar públicamente el socialista Vicent Mascarell, número 2 de Diana Morant, que se cierra en banda a que Ontinyent pueda recibir ayudas extraordinarias”.

Desde Ens Uneix concluyen apuntando que “no sabemos cuánto pueden tardar los socialistas en darse cuenta también de que se están equivocando al votar contra Ontinyent. Desde Ens Uneix siempre hemos dado y daremos prioridad a nuestra ciudadanía por encima de todas las cosas, porque es nuestra razón de ser, mientras los otros tienen que responder a intereses políticos de partido y a obediencias a gente externa”, concluían.