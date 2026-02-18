Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, se alza con el oro individual en el Máster Sub-17 de Alfajarín

El Club Bádminton Xàtiva se alzó con dos medallas en el Máster Sub-13 y Sub-17, celebrado el pasado fin de semana en Alfajarín (Aragón). El evento deportivo reunió en las instalaciones deportivas municipales a 200 deportistas de todos los rincones de la geografía nacional. Entre ellos cuatro deportistas setabenses, Martina Molina, Irene Orquín, Meshack Martínez y Feliu Terol que representaron al CB Xàtiva en este torneo en la categoría Sub-17.

En la prueba de individual masculina de la categoría Sub-17 participaban Feliu Terol y Meshack Martínez. Feliu partió como cabeza de serie número uno del torneo y quedó encuadrado en el grupo A, donde no tuvo problemas para superar a sus adversarios y conseguir la primera plaza que le daba acceso a la fase final. Meshack Martínez, en el grupo C, ganó el primero de los encuentros y cedió en el segundo frente a Raúl Hernández, que finalmente fue finalista. Con ello, Meshack consiguió la segunda plaza de su grupo.

Feliu Terol por su condición de cabeza de serie número uno, evitó la disputa de la ronda de octavos y se plantó en cuartos de final, donde se enfrentó a Marco García en un disputado encuentro donde tras 46 minutos, el setabense logró superar a un deportista muy correoso por 21-18 y 21-16, teniendo el control del partido en todo momento. Con este partido se dio por concluida la jornada del sábado, ya en la segunda y última jornada del torneo Feliu se enfrentó a Hugo Gállego en una emocionante semifinal donde el setabense tomó la cabeza tras imponerse por 21-17 en el primer set. El jugador del CB Huesca reaccionó para poner más presión sobre el jugador del CB Xàtiva, que pese a realizar un buen set, se vio superado por 17-21. Con todo ello, se llegó al tercer y definitivo set donde Feliu volvió a estar a un gran nivel y cerrar el set y partido tres 59 minutos nuevamente con 21-17 a su favor y con ello asegurarse una plaza en la final. La final la disputó contra el cabeza de serie número dos, Raúl Hernández, en un encuentro en el que el setabense tomaba la cabeza al imponerse en el primer set por 21-16, haciendo gala de la solidez que ha demostrado a lo largo de las dos jornadas. Raúl empezó el segundo set mostrando un juego muy agresivo que le dio cierta ventaja en el marcador, Feliu aprovechó para buscar soluciones a este juego y poder aplicarlas en el tercer y definitivo set. Raúl se impuso finalmente por 11-21. En el tercer set se volvió a vivir una gran igualdad en el marcador donde Feliu pudo controlar mucho mejor los ataques del murciano y de este modo llegar a la recta final del partido con opciones de victoria, y así fue consiguiendo vencer por 21-18 y colgarse el oro.

En la prueba de dobles femenino, Martina Molina y Hanting Jiang, del CB Drop Valencia, consiguieron el bronce. La pareja valenciana no empezó con buen pie el torneo con un encuentro frente al dúo formado por las jugadoras asturianas Alma Álvarez y Gabriela López frente a las que no hicieron un buen partido y cedieron en tres sets por 16-21, 21-15 y 14-21. En el segundo partido si rindieron a su nivel y vencieron a la pareja formada por Sandra Pastor y Aitana Tejeiro, de más nivel que la anterior. Con ello, cabía esperar que esta última pareja venciera contra Alma y Gabriela, y así fue, consiguiendo de este modo la primera plaza del grupo Martina y Hanting y con ello el pase a la fase final. Además, las valencianas consiguieron evitar la disputa de los cuartos de final por su condición de segundas cabezas de serie del torneo.

Ya en la jornada dominical disputaron la semifinal frente a la pareja del CB Oviedo formada por Daniela Marqués y Analia Sabela Villabona en un disputadísimo encuentro de 54 minutos de duración, donde las valencianas empezaron cediendo el primer set por un ajustado 21-18, pero consiguieron reaccionar en un gran segundo set donde no dieron opción a las rivales en la primera parte del set, para imponerse por un ajustado 19-21, pero con dominio de la situación. En el tercer set la situación cambió de nuevo y volvieron a caer en los mismos errores que en el primer set y terminaron cediendo por 21-15 quedando fuera de la final.

En la prueba de dobles mixto jugaron dos parejas, Irene Orquín / Meshack Martínez y Martina Molina / Feliu Terol, que quedaron clasificados como segundos de sus respectivos grupos, quedando fuera de la fase eliminatoria del torneo. Meshack e Irene quedaron encuadrados en el grupo A y en el caso de Feliu y Martina, pese a ser cabezas de serie número dos, el sorteo les deparó en su grupo una de las parejas que disputó finalmente las semifinales.

El Club Bádminton Xàtiva destaca los "buenos resultados" conseguidos por los setabenses, que "se afianzan en el ranking nacional y que continúan trabajando para mejorar su juego y estar preparados para enfrentarse con todas las garantías a los mejores deportistas del panorama nacional".

Próximas competiciones

El CB Xàtiva disputará el próximo sábado, 21 de febrero, el Máster Territorial Sub-15 y Sub-19, en El Campello. Doce deportistas del club setabense se desplazan hasta la localidad alicantina para disputar un torneo que reunirá a 107 deportistas de varias regiones de la geografía nacional.