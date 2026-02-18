Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gerard S. Ferrando publica su tercera novela: "Las ausencias que heredamos"

El nuevo libro del periodista nacido en Barxeta se centra en la necesidad de conocer el pasado, con historias como la de Vicente Ventura, para comprender y sanar las heridas que dejó la Guerra Civil

Gerard S. Ferrando publica su tercera novela: "Las ausencias que heredamos" / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Barxeta

Dos historias unidas por la Guerra Civil: un padre desaparecido y unas mujeres encarceladas. Memoria, silencio y ausencias heredadas. Las ausencias que heredamos, la tercera novela del periodista nacido en Barxeta Gerard S. Ferrando arranca su campaña de preventa, a través de la plataforma Verkami. Una novela sobre la memoria histórica que es solidaria, además, con la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica CRMH-BURGOS. Así, un euro de cada libro que se venda en esta campaña será destinado a esta coordinadora.

Las ausencias que heredamos bucea en la historia de España y de Europa para traernos un relato dual, donde las historias reales de personas como Vicente Ventura Fortea, su hermana Gracieta, naturales de Borriana, así como la mujer de Ventura, Pura Ballester, natural de Barxeta, o su marido el periodista e intelectual José Peirats, nacido en la Vall d’Uixó, se combinan con personajes de sus anteriores novelas, como la periodista Clara, su esposa Natacha o la iai@flauta Mercedes.

Ferrando completa así una trilogía sobre nuestro pasado más reciente, pero que también mira hacia más atrás, que arrancó en 2024 con Cariño, soy un iai@flauta (NPQ) y continuó en 2025 con Los abrazos aplazados (NPQ).

Ahora, plantea una novela sobre la memoria, el silencio y las huellas invisibles que la guerra deja en quienes vienen después. Clara, una periodista marcada por la necesidad de entender el pasado, entrevista a Vicente Ventura, un hombre de más de 80 años, vecino de la localidad valenciana de Barxeta, que ha vivido toda su vida bajo la sombra de una ausencia: la de su padre, desaparecido durante la Guerra Civil española.

Una novela coral y emotiva

En capítulos alternos, la novela da voz a Gracieta y a su familia, mujeres de Burriana, represaliadas por el franquismo y encerradas en la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco.

Entre el hambre, el miedo y la humillación cotidiana, su historia revela una resistencia íntima y silenciosa, sostenida por los lazos familiares y la esperanza obstinada de sobrevivir.

Ambas narraciones avanzan en paralelo hasta conformar un tejido de pérdidas, mostrando cómo la violencia no termina con la guerra, sino que se hereda en forma de ausencias, silencios y preguntas sin respuesta.

Como indica el autor, Gerard S. Ferrando: “Las ausencias que heredamos es un relato coral y emotivo sobre la memoria histórica, la dignidad de quienes fueron silenciados y la necesidad de contar para poder comprender y, así, sanar”.

Él anima a participar en esta campaña de Verkami “para hacer realidad una historia que habla sobre nosotros mismos, sobre la necesidad de conocer el pasado, para no volver a repetirlo, más aún en estos tiempos donde los tambores de guerra parece que resuenan de nuevo en Europa y en el mundo”.

