El Gran Teatre acoge el concierto de música sacra de la Semana Santa de Xàtiva

El Gran Teatre de Xàtiva acoge el próximo domingo a las 12 de mediodía el Concert Solidari-Música de Setmana Santa, a cargo de la banda sinfónica de la Sociedad Musical la Nova de Xàtiva. La entrada única cuesta 3 euros (venta presencial en las cofradías, en la Nova y en la taquilla del Gran Teatre) y la recaudación íntegra se destinará a acciones benéficas. El programa previsto, todo de música sacra, «es un viaje sonoro excepcional que combina tradición, emoción y espiritualidad en una experiencia coherente y profundamente conmovedora. La selección y el orden de las ocho obras han sido cuidadosamente pensados para crear un arco narrativo que conduce a la audiencia a través de diferentes estados emocionales y espirituales», explican desde la organización.

El repertorio está integrado por Pavana, de Gabriel Fauré; Caridad del Guadalquivir, de Paco Lola; La Madrugá, de Abel Moreno; Ave Verum Corpus, de Mozart; Mektub, de Mariano Sanmiguel; El Cristo del Cachorro, de Rafael Sanz; Canon en Re Mayor, de Pachelbel, y Mater Mea, de Ricardo Dorado. El concierto lo dirigirá Enrique Marín. Es, según el propio maestro, un repertorio que abarca un amplio abanico con obras «que van de la serenidad clásica de Mozart hasta la intensidad dramática de la música procesional española».

El concierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Xàtiva y lo ha promovido la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa de Xàtiva con la colaboración de las concejalías de Cultura-Gran Teatre y de Cultura Festiva. El presidente de la hermandad, Julio Bellver, invitado al público de Xàtiva a acudir al concierto y resalta que «además de disfrutar de la gran actuación que nos brindará la Nova, contribuiremos a ayudar a las personas más necesitadas».

Convivencia de bandas de tambores, el sábado

Por otro lado, las bandas de tambores de la academia Rytmus y de cinco cofradías toman parte este sábado en la II Jornada de Convivencia de Bandas de Tambores y Bombos de la Semana Santa de Xàtiva. Promovida por segundo año por la Hermandad de Cofradías, esta reunión está planteada como una suerte de ensayo general de la Tamborada y estaba prevista el pasado sábado pero se suspendió por las condiciones meteorológicas. Tendrá lugar desde las diez de la mañana en el Jardí de la Pau. La organización invita a un esmorzar (aperitivo y bebida) a los participantes. Sobre las once se llevará a cabo un ensayo de las seis formaciones, de manera individual. La duración estimada será de una hora. Sobre las doce, la organización repartirá entre las cofradías los carteles de la Tamborada, que está fijada para el próximo 28 de marzo nuevamente en la plaza de la Seu. Y alrededor de las doce y media habrá un toque común de las seis formaciones a modo de despedida. Es un acto abierto al público.