"No sé por qué lo hice, pero gracias a Dios que el atracador llevaba una pistola que parecía de juguete y se fue"

Todo ocurrió el pasado domingo 15 de febrero, pasadas las ocho de la tarde. Un hombre de unos treinta años de edad entró en un quiosco de Ontinyent e intentó atracarlo. Al parecer, llevaba una pistola de juguete con la que encañonó a una clienta antes de pedir que le dieran todo el dinero de la caja. Huyó cuando la dueña del establecimiento se le encaró y simuló que cargaba otra pistola similar que tiene debajo del mostrador. Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional. Varios agentes realizaron batidas por la zona en busca del responsable de los hechos, pero no dieron con él.

El testimonio realizado por Lidia Valencia Castaño, dueña del Local, describe lo ocurrido. A preguntas de Levante-EMV, ha explicado lo ocurrido: "Llevó sobre un año y medio con el quiosco abierto. Estaba atendiendo a una cliente y entró un chico. Primer, me pidió un cigarrillo. Le dije que no vendo cigarros sueltos. Entonces, se arrimó a una clienta y le colocó la pistola detrás mientras me pedía una cerveza. Fui a cogerla y vi lo que pasaba. Vi la pistola y parecía de juguete. Hice como que cargaba una que tengo debajo del mostrador y se fue. No sé porqué lo hice, pero gracias a Dios salió huyendo".

"Empezó a pedirme que le diera todo lo que había en la caja. Y entonces le dije, ¿Cómo, que me vas a robar o qué?, mientras cargaba la pistola. Entonces, quitó la suya y se la puso detrás del pantalón. Se fue corriendo. Yo salí a buscarlo y llamé a unos chicos que estaban en el parque. Pero tampoco lo alcanzaron", apuntó la responsable del establecimiento.

Consultada por la descripción del atracador, fue detallista: "No era un señor muy mayor, un chico quizás de unos 30 años. Un poco más alto que yo, algo más corpulento. Iba todo tapado, con pasamontañas y ropa oscura. Solo se le veía la nariz, lleva una gorra también. Nunca me había pasado algo así".

"No hablaba con acento"

"No hablaba con acento ni nada, se expresaba de forma normal. Vino la Policía y se lo conté todo. Lo único que me fije es que el cuello del pasamontañas tenía un borde verde. No tengo ni idea de quién, nunca lo había visto ni reconocí la voz", apuntó.

La Policía Nacional confirmó ayer a Levante-EMV que está investigando los hechos. Varios agentes realizaron algunas batidas por la zona, pero no dieron con el presunto atracador. También tomaron declaración a las dos mujeres: "La señora se fue muy asustada, era lógico. Es una vecina de la zona, una clienta habitual".

"Luego, por la noche, casi no dormí. Me arrepentí un poco de lo que hice. Aún me pongo nerviosa al recordarlo. Pienso en si hubiera sido la pistola de verdad. Nos podría haber pegado un tiro, a mí o a la señora. O si hubiera insistido. Si hubiera sido un profesional. Lo que quería era el dinero de la caja. Yo soy una persona mayor. No podemos estar seguras", apostilló la damnificada.