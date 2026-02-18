Un megagimnasio para 600 usuarios redobla la oferta deportiva en Xàtiva

Los gimnasios están de moda en la actualidad. El sector vive un auge histórico en toda la geografía española -con más de 6 millones de usuarios según páginas web especializadas- y esta dinámica está causando que se abran establecimientos de todo tipo de forma continua. Ya no se trata solamente de que lleguen clientes estacionales -aquellos que se lo proponen como objetivo para empezar el año o en vistas a la operación verano- sino que parece ser que la gente cada vez se preocupa más por su salud de forma generalizada.

Y Xàtiva no escapa a esta tendencia. Así, en las últimas semanas han abierto varios gimnasios de diferente tipología. Hay espacio para diferentes públicos. Y está dinámica empresarial no ha finalizado. A los negocios de este tipo ya en funcionamiento en la localidad se unirá en unos meses Casualgym, una aventura empresarial que tiene previsto abrir -siempre que no haya contratiempos- a finales del mes de abril.

Exculturista profesional

Jordi Llucian Armengol, exculturista profesional que se retiró por una enfermedad del circuito, es la cara visible del proyecto. Ya ha protagonizado algún vídeo en clave distendida donde muestra los trabajos en la nave que están acondicionando actualmente: «Venimos a Xàtiva y apostamos por ser diferentes. Vamos a tener un gran espacio al aire libre donde la gente va a poder entrenar, por ejemplo». Interés hay: con solo un par de publicaciones, el proyecto ya tiene más de 1.000 seguidores en la red social Instagram, por ejemplo. Cuestionado sobre si podría haber una saturación en la oferta de negocios de este tipo en la capital de la Costera, expuso que «hemos hecho un estudio de mercado y creemos que no, apostamos por ofrecer algo diferente al resto. Podemos acoger hasta 600 socios y podrán venir con el coche de otros pueblos sin problemas».

Residente en la vecina localidad de Canals -y natural de Alzira- Armengol apuntó que la inversión realizada por los seis socios que han iniciado el proyecto es de cerca de medio millón de euros: «Tendremos 600 metros de gimnasio en el interior, más 1.000 metros en el exterior. También ofreceremos una zona de 400 metros para aparcamiento, donde cabrán más de veinte coches». El gimnasio de Casualgym en la capital de la Costera se ubicará en el número 33 de la carretera de Simat, en el polígono industrial. No tiene pérdida: tiene cerca la gran nave de Hinojosa, por ejemplo.

Para llevar a cabo el proyecto, los responsables han apostado por acondicionar todos los espacios:«Será todo nuevo, con máquinas de todo tipo y servicios añadidos. Queremos ofrecer una experiencia diferente al usuario. Hemos hecho una apuesta fuerte», apostilló.

Casualgym ya cuenta con un gimnasio en la localidad alicantina de Almoradí. Ahora, se expanden hacia la provincia de Valencia y han elegido Xàtiva. El proyecto comenzará a andar en unos meses.