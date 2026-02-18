Montaverner busca himno oficial para los Moros y Cristianos

La Comissió de Moros i Cristians de Montaverner ha convocado el Concurs Himne de Festes, un certamen que busca crear el himno oficial de las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Esta convocatoria tiene lugar en un año muy especial, ya que se celebra el 50º aniversario de la puesta en marcha de la fiesta de Moros y Cristianos en Montaverner, una fecha histórica que destaca el arraigo y la tradición festiva de la localidad.

Cartel del concurso del himno de las fiestas de Moros y Cristianos de Montaverner. / Levante-EMV

Con el objetivo de encontrar una pieza única que se convierta en el himno de todos los actos festivos, la Comisión invita a todos los compositores a participar en este concurso, cuyo premio consiste en 1.500 euros y un diploma acreditativo. Las composiciones deberán ser pasodobles originales, con letra inspirada en diferentes elementos representativos de Montaverner, como su historia, el paisaje, el río Albaida o el Clariano, las tradiciones locales o la propia fiesta. Además, deberán ser inéditas y no haber sido interpretadas anteriormente.

Este concurso se llevará a cabo en varias fases. En primer lugar, un jurado técnico seleccionará las tres mejores composiciones, que pasarán a la fase de votación popular. Durante la primera quincena de julio, los miembros de las comparsas del municipio tendrán la oportunidad de votar por su himno favorito a través de un formulario digital. La pieza ganadora se conocerá al finalizar el periodo de votación, y será la que represente oficialmente a las festividades de la localidad.

Como preludio de este aniversario tan señalado, el próximo sábado 21 de febrero a las 19:00 h, tendrá lugar un acto muy esperado en el Auditorio Municipal. En este evento, se llevará a cabo la proclamación de los cargos festeros para el presente año, un momento de gran significado para todos los festeros y festeras del municipio. Además, el acto incluirá un homenaje especial en reconocimiento a estos 50 años de historia de la fiesta de Moros y Cristianos en Montaverner.

Plazos y presentación de obras

Los interesados en participar en el concurso podrán presentar sus composiciones hasta el 29 de mayo de 2026. Las obras deben ser enviadas en formato PDF junto con una maqueta de audio en MP3 a la dirección de correo electrónico: comissiomontaverner@gmail.com. Junto a las partituras y la grabación, los participantes deberán adjuntar una serie de documentos administrativos y una declaración jurada.

La persona ganadora conservará todos los derechos de autor sobre la obra, aunque la Comisión podrá grabarla e interpretarla en actos oficiales sin necesidad de autorización adicional. Además, se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales de los participantes.

Noticias relacionadas

"Este concurso no solo representa una oportunidad para compositores locales y de fuera, sino también para todos los festeros y amantes de la música, que podrán disfrutar de una nueva composición que acompañará los actos más emblemáticos de la fiesta. Es, además, una excelente ocasión para que todos los vecinos y festeros se impliquen aún más en la historia de su fiesta, en un año en que se celebra medio siglo de tradiciones", afirman desde Montaverner.