El nuevo contrato del centro de día de l’Olleria ampliará a 80 las plazas para usuarios

El Ayuntamiento de l’Olleria ha licitado la gestión integral del centro de día Juan Bautista Mompó Albiñana, un contrato que sale a concurso por un importe de 2.264.885 euros y un plazo de ejecución de dos años, con tres posibles prórrogas de un año cada una que permiten ampliar el contrato a un máximo de cinco años y un importe de 5.626.172 euros. El nuevo contrato, además, sale a concurso con una ampliación de plazas ofertadas para las personas mayores dependientes a las que atiende. El consistorio cuenta con la autorización autonómica para incrementar en 20 las plazas. El centro de día presta atención integral e individualizada a personas mayores dependientes y en la actualidad atiende 60 plazas. Con el nuevo contrato podrán ser 80 las personas usuarias.

Centro de día Juan Bautista Mompó Albiñana de l'Olleria, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

El ayuntamiento ha lanzado la licitación de la gestión del centro tras agotarse el contrato con la actual empresa concesionaria, que gestiona el centro desde el 4 de enero de 2019. El contrato era por un plazo de 5 años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, que la mercantil hizo efectivas. En enero de este 2026 finalizaba el contrato, por lo que el ayuntamiento ha lanzado el proceso para la nueva adjudicación.

El centro de día de l’Olleria ofrece varios servicios básicos a las personas usuarias, entre ellos, terapia ocupacional; rehabilitación; prevención y promoción de la salud, con diversas actividades; atención social, psicológica y sanitaria; así como también servicios de higiene personal y alimentación. El centro de día también ofrece orientación y apoyo a los familiares de los usuarios.

El recurso asistencial presta servicio a personas mayores de 60 años con problemas de dependencia que presenten enfermedades crónicas, pluripatología, limitación de su autonomía o que requieran una atención sociosanitaria especializada, supervisión médica, cuidados de enfermería o rehabilitación que no se puedan prestar en el domicilio. Además, estos centros también pueden atender, con independencia de su edad, a personas con enfermedades neurodegenerativas que no requieran cuidados sanitarios continuados, personas con enfermedades crónicas o personas con daño cerebral adquirido. El centro abre de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, aunque tiene la posibilidad de permanecer abierto entre las 8 y las 20 horas. Los días festivos que no coincidan con sábado y domingo, el centro está cerrado.

El centro de día Juan Bautista Mompó Albiñana ya amplió las plazas en 2022. En mayo de aquel año, la junta de gobierno local de l’Olleria aprobó la modificación del contrato para ampliar la capacidad asistencial hasta 60 personas usuarias. Entonces, la capacidad se limitaba a 40 plazas. Ahora, la nueva adjudicataria podrá ampliar en 20 más las plazas existentes, hasta las 80. El Ayuntamiento de l’Olleria recibió en julio del año pasado la notificación del contrato programa firmado entre el consistorio y la Generalitat Valenciana para la colaboración y coordinación financiera entre las dos administraciones, que fijaba las obligaciones financieras de la Generalitat para aportar los recursos económicos al centro de día durante el periodo 2025-2028, y para poder atender 80 plazas, según detalla el pliego de condiciones de la nueva licitación para la gestión del recurso asistencial.