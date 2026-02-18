La presión estética por la “belleza impuesta” centra los actos del 8M en Ontinyent

La ciudad de Ontinyent conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una programación que pone este año el foco en hacer frente a la “belleza impuesta” y la presión estética que sufren especialmente las mujeres jóvenes.

La regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Ontinyent, Paula Soler, ha presentado una agenda que se desarrollará del 26 de febrero al 8 de marzo. El hilo conductor de este año, según expone, “es continuar reivindicando y luchando por los derechos de las mujeres en este Día Internacional, pero poniendo el foco en la belleza impuesta y en la presión estética que sufrimos las mujeres, especialmente las más jóvenes”. En este sentido, Soler destaca la importancia de implicar a los centros educativos y de trabajar con el alumnado de edades especialmente sensibles, como tercero y cuarto de ESO.

Así, del 2 al 6 de marzo se desarrollarán en los IES Jaume I, IES l'Estació y el Colegio Santa Maria los talleres “La belleza impuesta: actividades para combatir la presión estética y la grasofobia”, a cargo de Trama Cooperativa, para alumnado de 3.º y 4º de ESO. La regidora mantiene que “el cuerpo perfecto no existe, la belleza perfecta no existe, y tenemos que aceptarnos tal como somos”. Soler remarca que desde los centros educativos “se está trabajando muy bien gracias a la coordinación con el agente de igualdad municipal”, e insiste en la necesidad de romper los estereotipos que se refuerzan a través de las redes sociales.

Fruto de este trabajo se inaugurará el 6 de marzo, a las 19 horas, en la Casa de Cultura-Palau de los Barones de Santa Bàrbara, la exposición fotográfica “Paisatges de pell i carn. L’autopercepció a través de la pintura", también a cargo de Trama Cooperativa, que recogerá fotografías e ilustraciones elaboradas después de los talleres en los institutos. La muestra se podrá visitar durante todo el mes de marzo y quiere visibilizar cuerpos reales, alejados de los estereotipos normativos.

Libros, charlas, teatro y autodefensa feminista

Antes de esto, la programación en sí se iniciará el 27 de febrero, a las 19:00 horas en la Sala Gomis, con la obra de teatro “Laia, tú tienes sexo?”, a cargo de la compañía Unaovarias, a partir de 16 años. La propuesta invita a reflexionar sobre los tabúes vinculados a la sexualidad femenina y en la edad. En ámbito formativo, los días 28 de febrero y 14 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas en la Casa del Delme, tendrá lugar el taller ALÉ de autodefensa feminista y expresión corporal para mujeres, a cargo del Estudio de Danza La Crew, para mayores de 12 años y con inscripción previa.

El 5 de marzo, a las 19:00 horas en la Casa del Delme, se presentará el libro “Olympe de Gouges”, con la participación de la escritora Julia Sevilla, la vicepresidenta 1ª de la Diputación de València, Natalia Enguix, y la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler. La programación cuenta también con la implicación de entidades locales integradas en el Consell de les Dones, órgano coordinador de los actos. En este sentido, la Asociación Tyrius organiza el 6 de marzo, a las 18:00 horas en su sede de la calle Fueros, la charla “Mujeres del siglo XX. Una reivindicación de la memoria”, a cargo de Sandra Obrador. El 7 de marzo tendrá lugar una matinal con un pasacalle, talleres y actividades.

El punto culminante llegará el 8 de marzo con la Carrera Solidaria de las Mujeres, a las 10:00 horas en la Plaça Major, al finalizar la cual se procederá a la lectura del manifiesto a cargo del Consell de les Dones. Paula Soler ha animado a participar en la cita y ha destacado que “si la respuesta es como la de todos los años, nos daremos por satisfechas”. En cuanto a las inscripciones, además de la modalidad en línea, se han habilitado puntos presenciales para facilitar la participación y evitar que la brecha digital sea un obstáculo. Las inscripciones presenciales se podrán formalizar el martes 24 en el Centro Cívico de Sant Josep, el miércoles 25 en el Centro Cívico del Llombo, el jueves 26 en el CEA de San Rafael y el viernes 27 en la Casa del Delme, todos los días en horario de 10 a 13 horas.