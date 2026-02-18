El PSPV lleva a las Corts y a los ayuntamientos la defensa del Palacio de Justicia de Xàtiva en Santa Clara

El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés ha trasladado a las Corts Valencianes una Proposición No de Ley con la que se insta a recuperar el proyecto inicial del nuevo Palacio de Justicia en el antiguo convento de Santa Clara, en Xàtiva. En paralelo, la ejecutiva comarcal del puño y de la rosa ha trasladado a los grupos municipales socialistas mociones para trasladar el debate a todos los ayuntamientos que integran el partido judicial de Xàtiva.

El partido que lidera Abel Martí ve “seriamente comprometida” la situación en el partido judicial y califican la decisión de “arbitraria” y con una “motivación estrictamente política”. Afirman que "los recortes del Partido Popular en las inversiones autonómicas en las comarcas de La Costera y de La Canal de Navarré se han convertido en un modus operandi de los gobiernos de Mazón primero y de Pérez Llorca después”.

“El nuevo Palacio de la Justicia es una infraestructura esencial para dar una correcta prestación de servicios a la ciudadanía. Es inexplicable e inaceptable que, después de cumplir con todos los criterios técnicos y legislativos y después de haber iniciado el proceso administrativo, la Generalitat Valenciana haya desestimado un proyecto tan ampliamente demandado y que acumula una década de retraso”, mantienen.

Los socialistas comarcales ponen el foco en "el estrés que sufre la justicia en el partido judicial de Xàtiva por el estado de las infraestructuras actuales" y advierten de que el Ministerio de Justicia ha anunciado la ampliación de un nuevo juzgado y la devolución de las competencias de género a los juzgados de Xàtiva, pero que “los nuevos jueces no van a tener dónde trabajar”. La ejecutiva señala también la irresponsabilidad y la poca valentía del PP setabense al haber defendido la decisión de la conselleria porque resta fuerza a una lucha colectiva, recuerdan que el PSPV comarcal se enfrentó a la dirección autonómica del PSPV-PSOE cuando se trasladaron las competencias en violencia de género a Alzira. “No somos lo mismo, los socialistas no tenemos dudas cuando hay que defender la vida de nuestra gente”, expresa Martí.

"Obsesión con el Botànic"

El secretario comarcal de los socialistas vincula esta decisión del gobierno valenciano a la “obsesión del PP” de desmontar las políticas del gobierno del Botànic y de las inversiones comprometidas con las dos comarcas. El secretario general recuerda que grandes inversiones clave ya fueron borradas antes como son el centro de salud mental infanto-juvenil en Canals, el desarrollo del parque industrial Valpark en Vallada, los recortes presupuestarios en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, el descuento en la tarjeta SUMA para los usuarios de Cercanías RENFE de Moixent, Vallada, Montesa y l’Alcúdia de Crespins y, ahora, los juzgados en Xàtiva.

Noticias relacionadas

“El PP nos castiga porque el PSPV-PSOE es la principal fuerza política en la comarca y eso tiene una traslación en las decisiones políticas de la Generalitat. Cada día es una noticia nueva que añade más ansiedad y frustración a personas que no queremos ser ni más ni menos que nadie; solo vivir con dignidad”, concluye Martí.