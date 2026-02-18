La rotura de una gran balsa del trasvase limita la efectividad de las macroplantas solares de la Costera

Ocupa una superficie equivalente a 80 campos de fútbol con 4 kilómetros de perímetro, tiene capacidad para albergar 20.000 millones de litros de agua, costó 40 millones de euros y está concebida como el principal elemento de regulación de los caudales del trasvase del Júcar al Vinalopó, pero la infraestructura permanece inutilizada desde su construcción en 2010, debido a los defectos de la obra y a las goteras que registra. Situada a medio camino entre la Font de la Figuera y Villena, la situación de abandono de la Balsa de San Diego contrasta con el impulso que el Ministerio de Transición Ecológica está dando, a través de la sociedad estatal Acuamed, a las macroplantas solares diseñadas para abastecer de energía a las estaciones de bombeo del trasvase ubicadas en Llanera de Ranes y Moixent.

Ambas actuaciones en la comarca de la Costera, que se encuentran en fase de tramitación, suman una inversión de 81 millones de euros (aprovechando la financiación de los fondos europeos) y contemplan la instalación de 78.000 paneles fotovoltaicos en una superficie a expropiar de 150 hectáreas de tierras de cultivo, en gran medida productivas, con el objetivo de abaratar los costes del trasvase para los regantes alicantinos.

En teoría, desde la balsa del trasvase situada en Moixent, el agua debería bombearse hacia el embalse de San Diego, pero al no encontrarse operativo en este momento (su capacidad de regulación es muy baja), los recursos van directamente a la primera balsa postrasvase en La Cuesta (Villena). Pese a esta circunstancia, el anteproyecto de la macroplanta solar de Moixent incluye una simulación de cuál sería el efecto de su puesta en marcha si se dispusiera de la balsa de San Diego a pleno rendimiento. El resultado es que, si se incorpora la capacidad de regulación de esta infraestructura con su puesta en servicio, se conseguiría una mejora significativa en el volumen del trasvase y en la eficiencia del sistema fotovoltaico en condiciones favorables, si no se tienen en cuenta las restricciones de caudal que se producen en verano. Otro condicionante que lastraría el funcionamiento de los parques solares en los meses de mayor producción fotovoltaica.

Embalse San Diego en Villena. / AXEL ALVAREZ

En una adenda al segundo convenio de gestión directa de Acuamed firmada en 2024 por el presidente de esta compañía y el secretario de Estado de Medio Ambiente, de hecho, se incorpora la reparación de la balsa de San Diego como una actuación necesaria para optimizar el empleo de energía fotovoltaica en el trasvase. La urgencia de adecuar la balsa ha sido también trasladada al Gobierno tanto por la Confederación Hidrográfica del Júcar como por la Generalitat, que recientemente la señaló como un elemento clave para "garantizar el agua que necesitan los regantes de la provincia de Alicante" y “asegurar la operatividad y continuidad del trasvase Júcar-Vinalopó”, cuyas obras están a un paso de culminarse. Acuamed tiene la obra en cartera, aunque de momento no se ha concretado cuándo se llevará a cabo. Se estima que la impermeabilización de la Balsa de San Diego requeriría de una inversión adicional de 49,3 millones de euros.

Ecologistas y agricultores de la Costea, en contra

El Ayuntamiento de Moixent ha mostrado su oposición radical a la macroplanta solar que el ministerio acaba de sacar a información pública y ha anunciado que presentará alegaciones, poniendo el foco en la destrucción de campos de cultivo de olivos y viñedos en producción. Este martes, Acció Ecologista Agró también dejó claro su rechazo a la instalación. "Mejorar la agricultura de un sitio retirando la de otro no es una buena decisión. Moixent necesita agricultura, naturaleza, paisaje... Si otros necesitan agua barata, no se puede hacer a nuestra costa", mantienen desde el colectivo.

Agró tampoco considera "conveniente" que, "estando la balsa de San Diego sin funcionamiento, se quiera cubrir ese déficit con plantas fotovoltaicas alejadas de los campos que reciben el trasvase", indican en referencia a los regantes alicantinos. La asociación ecologista teme que "parte de la estrategia de Acuamed y los regantes consista en quitar los derechos de riego de las zonas afectadas en Moixent para alimentar el trasvase Júcar-Vinalopó".

Noticias relacionadas

En el sector agrícola de la comarca se muestran igualmente en contra de la desaparición de terreno productivo. El secretario de La Unió de Llauradors en la Costera, Ricard Fillol, no ve "mucho sentido" a las macroplantas solares ideadas. "Lo fácil es promover grandes proyectos que hacen mucho mal en el territorio. Debería buscarse un modelo de integración en el paisaje gradual y no con grandes extensiones ocupadas. Quitar campos a pleno rendimiento parece una locura", señala. A juicio del citricultor de Montesa, estos proyectos se "aprovechan de la falta de relevo generacional y de la elevada edad media de los agricultores".