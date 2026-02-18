Xàtiva lanza una nueva web de transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Xàtiva ha lanzado “Una Xàtiva Per a Tu”, una nueva plataforma digital que recopila de manera clara, visual y ordenada los principales proyectos y actuaciones llevados a cabo por el consistorio en los últimos años. La iniciativa nace con el objetivo de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información pública.

El proyecto, disponible en la página web https://unaxativaperatu.es, funciona como un archivo vivo de la acción del gobierno municipal, en el que todos los vecinos y vecinas pueden consultar de manera sencilla e intuitiva en qué se están invirtiendo los recursos públicos y cómo estas inversiones se traducen en mejoras reales para la ciudad, resaltan desde el consistorio.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que esta herramienta responde a un compromiso firme con la ciudadanía. «Gobernar también es explicar, y con ‘Una Xàtiva Per a Tu’ queremos que cualquier persona pueda ver de manera rápida y comprensible qué se está haciendo en Xàtiva y por qué», ha señalado. La plataforma recoge proyectos de diferentes áreas municipales y los presenta de forma visual y accesible, alejándose del lenguaje técnico habitual, inciden. «La transparencia no puede ser solo un concepto; tiene que ser útil para la gente. Este espacio permite comprobar de manera directa y rápida cómo los impuestos de la ciudadanía se convierten en servicios, infraestructuras y oportunidades para Xàtiva», ha añadido Cerdà.

El alcalde ha subrayado también el carácter pedagógico del proyecto. «Muchas veces se hacen grandes esfuerzos desde el ayuntamiento que no siempre llegan a conocerse. Con esta web queremos poner en valor el trabajo realizado desde la pandemia y facilitar que la ciudadanía tenga una visión global de la transformación que está viviendo la ciudad en los últimos años». Así, “Una Xàtiva Per a Tu” se concibe como una plataforma dinámica, abierta a futuras actualizaciones, que continuará incorporando nuevos proyectos y actuaciones. «Este no es un balance cerrado o estático, sino una herramienta que continuará creciendo y evolucionando junto a la propia Xàtiva», ha concluido el alcalde.

Con “Una Xàtiva Per a Tu”, el Ayuntamiento de Xàtiva da un paso más en su apuesta por una administración más cercana, transparente y comprensible, poniendo la información pública al alcance de todas y todos, concluyen.