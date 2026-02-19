Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por un incendio con dos focos entre la Pobla del Duc y Beniatjar

El fuego se ha originado de noche junto a dos carreteras y ha obligado a solicitar el apoyo de los bomberos de la Diputación de Alicante

Imagen del incendio de Carcaixent del miércoles.

Imagen del incendio de Carcaixent del miércoles. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

Un incendio declarado a las 21.30 horas de este jueves entre los términos municipales de la Pobla del Duc y Beniatjar ha movilizado un amplio dispositivo de extinción. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se han localizado dos focos del fuego: uno en la zona del barranco de la Xara, junto a la carretera CV-611, y otro en el barranco de Benicadell, junto a la CV-622.

En el incendio trabajan cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con un jefe de sector, tres unidades con autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat y un agente medioambiental.

Noticias relacionadas

También se ha desplazado hasta el lugar del siniestro una patrulla de Guardia Civil para controlar el tráfico. La cercanía de las llamas con el trazado de dos carreteras supone un peligro añadido. Además, se ha solicitado la colaboración de los bomberos de la Diputación de Alicante con tal de reforzar las unidades destinadas a sofocar el fuego, puesto que se ha producido con la noche ya caída y sin posibilidad de que puedan intervenir los medios aéreos de extinción.

