Alerta por un incendio con dos focos entre la Pobla del Duc y Beniatjar
El fuego se ha originado de noche junto a dos carreteras y ha obligado a solicitar el apoyo de los bomberos de la Diputación de Alicante
Un incendio declarado a las 21.30 horas de este jueves entre los términos municipales de la Pobla del Duc y Beniatjar ha movilizado un amplio dispositivo de extinción. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se han localizado dos focos del fuego: uno en la zona del barranco de la Xara, junto a la carretera CV-611, y otro en el barranco de Benicadell, junto a la CV-622.
En el incendio trabajan cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con un jefe de sector, tres unidades con autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat y un agente medioambiental.
También se ha desplazado hasta el lugar del siniestro una patrulla de Guardia Civil para controlar el tráfico. La cercanía de las llamas con el trazado de dos carreteras supone un peligro añadido. Además, se ha solicitado la colaboración de los bomberos de la Diputación de Alicante con tal de reforzar las unidades destinadas a sofocar el fuego, puesto que se ha producido con la noche ya caída y sin posibilidad de que puedan intervenir los medios aéreos de extinción.
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta