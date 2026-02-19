Compromís per Ontinyent propone recuperar la gestión pública de la ayuda a domicilio para "dignificar el servicio"

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado una moción que defenderá en el pleno ordinario de febrero en el que defiende "la recuperación de la gestión pública del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD)". La propuesta está defendida por la portavoz adjunta M. Àngels Moreno y plantea "estudiar todos los pasos para la municipalización definitiva del servicio en las tres zonas de la ciudad". Desde la formación política esxponen que "el objetivo es implementar una gestión íntegramente pública, centrada en la adecuada atención a las personas usuarias y el respecto a las condiciones laborales de las trabajadoras". "Además, la moción reclama aplicar la actividad inspectora del Ayuntamiento respecto a los incumplimientos en la prestación del servicio en la zona de Sant Josep, activar el régimen sancionador y analizar si los motivos podrían suponer una rescisión de contrato", prosiguen las mismas fuentes.

En palabras de M. Àngels Moreno, “Ens Uneix, de la mano del Partido Popular y Vox, aprobó la privatización del SAD en noviembre de 2024. Desde el primer momento nos opusimos a esta decisión, siente el único grupo político del Ayuntamiento que votó en contra. Hace más de un año que avisamos que esta privatización iba a perjudicar el servicio e impactar muy negativamente en las condiciones laborales de las trabajadoras. Y como era de esperar, el tiempo nos ha dado la razón. Por eso, después de denunciar reiteradamente la situación, damos un paso más, y proponemos al Pleno la municipalización definitiva del SAD, y la aplicación de la actividad inspectora del Ayuntamiento a la empresa que presta el servicio en la zona de Sant Josep”.

“Antes de la privatización, la ayuda a domicilio se estaba prestando de manera mixta, con la mayor parte de las trabajadoras contratadas como personal municipal. Este modelo, con una gestión pública de la mayor parte del servicio, suponía poner en el centro la atención adecuada a las personas, y no el beneficio económico. Además, también aseguraba todas las garantías para el personal trabajador. La privatización supone un cambio muy grande en este sentido, a pesar de que el gobierno de Ens Uneix intenta negarlo o justificarlo sin éxito. Si este servicio no es estable para las familias y el personal trabajador, el impacto es evidente, puesto que afecta cuestiones muy sensibles para las personas dependientes, como la cura personal, el acompañamiento, las tareas del hogar o la promoción de la autonomía”, ha remarcado Moreno.

La regidora ha expuesto que “la realidad actual es que el servicio se ha precarizado en la zona de Sant Josep. Las trabajadoras sufren numerosos incumplimientos en materia salarial, suministro de materiales, dotación de personal y comunicación por parte de la empresa. La situación se ha vuelto insostenible y las trabajadoras empiezan a sufrir consecuencias físicas y mentales. El Ayuntamiento de Ontinyent, como administración que aprobó la privatización y contrató la empresa, no puede mirar hacia otro lado. Es evidente que cada situación que dificulte el trabajo de las auxiliares repercutirá inevitablemente en la calidad del servicio y el grado de satisfacción de las personas usuarias y sus familias. Y si no lo hace de manera más evidente es por el trabajo e implicación de las trabajadoras, a quienes agradecemos todo su esfuerzo”.

“Por eso, visto el impacto provocado por la privatización del SAD de Ontinyent, proponemos estudiar todos los pasos a seguir para hacer efectiva la municipalización definitiva del servicio en las Zonas 1, 2 y 3, a fin de implementar una gestión íntegramente pública que sitúe en el centro la adecuada atención a las personas usuarias y el respecto a las condiciones laborales de las trabajadoras. Y en relación con la situación actual de incumplimientos en la Zona 3, pedimos que se aplique la actividad inspectora, el régimen sancionador, y se estudie si estos incumplimientos pueden suponer una rescisión de contrato”, ha subrayado la portavoz adjunta.

M. Àngels Moreno ha concluido señalando que “esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación. Un servicio tan fundamental como este no puede basarse en el beneficio económico, sino en la calidad de la atención y las garantías laborales. No se trata de cambiar de empresa, sino de cambiar de modelo, y recuperar la responsabilidad municipal en la prestación de la Ayuda a domicilio. Es la mejor garantía para una atención centrada en la vocación de servicio público y no en la ganancia económica”.