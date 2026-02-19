La doble tragedia de Ramón Simarro: el pintor de Novetlè que acarició la gloria

Además de ser el padre del influyente y laureado Luis Simarro, Ramón Simarro fue un reconocido pintor y está considerado como el personaje más destacado de Novetlè. Prueba de ello es que su nombre rotula la vía principal de esta localidad de la Costera. Su fulgurante trayectoria artística, sin embargo, se vio truncada por una enfermedad que apagó su vida a la temprana edad de 36 años. Con posterioridad, su figura cayó injustamente en el olvido.

Después de un laborioso trabajo de investigación que se ha prolongado a lo largo de los años, el doctor Antonio López Alemany ha reconstruido todo el legado de Simarro (Novetlè, 1819–Xàtiva, 1855) en un voluminoso libro de 656 páginas con más de 800 ilustraciones a color que no solo radiografía la vida del artista, sino que cataloga por primera toda su obra conocida: casi 700 piezas entre óleos, acuarelas, aguadas, dibujos a tinta y a lápiz.

El profesor de la Universitat de València presenta este viernes 20 de febrero en el Ayuntamiento de Novetlè (19.30 horas) la obra Ramón Simarro Oltra: La tragedia en el amor y en el arte, una biografía del pintor que posiblemente hubiera sido un referente del arte del siglo XIX si la muerte no se hubiera cruzado tan prematuramente en su comida.

"Ramón Simarro se merecía un texto sobre su vida y obra que lo sitúe en la historia del arte. Conocer su desarrollo vivencial y social entre Novetlè, Xàtiva, Valencia, Alicante, Barcelona y Roma, principalmente, ha sido una odisea para conseguir datos que lo sitúen y describan su presencia en ellas, tanto humanamente como artísticamente", expone López Alemany, responsable de la editorial Ulleye.

Antonio López Alemany, autor del libro. / AGUSTI PERALES IBORRA

La formación de Simarro comenzó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, desde donde dio el salto a la Escuela del Consulado del Mar de Alicante, dependiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, para finalizar en la Academia Pontificia de San Luca de Roma. Allí permaneció tres años, aprendiendo y relacionándose con los artistas procedentes de diferentes países que en aquellos años visitaban el que era el centro artístico europeo del momento.

Cuando la vida de Simarro Oltra se truncó por la tuberculosis a mediados de 1885, el pintor tenía por delante un futuro prometedor. Sus planes pasaban por desarrollar su actividad artística en Madrid, invitado por su amigo y compañero de su estancia en Roma, el pintor madrileño Luis de Madrazo y Kuntz, padrino de Luis Simarro Lacabra. Por su enfermedad, sin embargo, se vio obligado a retornar a Xàtiva. Su pérdida generó una gran devastación en su entorno: su esposa Cecilia murió tras precipitarse a un patio interior.

Con el paso del tiempo, el hijo del matrimonio se convirtió en una figura muy relevante de la medicina y la sociedad del país desde las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Está considerado como el precursor de la neuropsiquiatría en España. En su empeño por mantener viva la memoria de sus padres, a los cuales perdió con solo tres años de edad, recopiló toda la documentación que pudo. Para recuperar la trayectoria del pintor, López Alemany ha obtenido la colaboración de los responsables del Legado Luis Simarro, depositado en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y, en menor medida, de los archivos de Xàtiva, Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, Roma y Bolonia.

El autor también ha estudiado el posible y supuesto papel de poetisa de Cecilia, la esposa de Ramón Simarro Lacabra. Sin embargo, tras la lectura y transcripción de toda la correspondencia, donde se relata e ilustra su estancia en Roma, y otros documentos utilizados en este trabajo, considera que "en ningún momento se manifiesta Cecilia como poeta a través de la redacción de dichos textos, o en la presencia de poesía alguna, a diferencia de Ramón, que no solo escribía, sino que también ilustraba su correspondencia, como podrá ver el lector".

Imágenes y paisajes inéditos

La publicación transcribe totalmente toda la correspondencia recopilada, así como partidas eclesiásticas, prensa u otros documentos empleados, e intenta reproducir "tal y como estaban cada una de dichas misivas", con el objetivo de aproximar fielmente al lector a la realidad de los protagonistas del estudio.

Respecto a los criterios de catalogación de la obra del artista, López Alemany recalca su decisión de incluir todas las piezas relacionadas con el artista conocidas actualmente, "para no caer en cierta discriminación involuntaria que pudiera, de alguna forma, limitar su estudio por otros investigadores". Entre estas obras figuran imágenes y paisajes inéditos de Xàtiva, Alicante, Onteniente, Anna, Biar, Valencia, Carcaixent, Roma, Marsella, Murcia, Elche u Orihuela, así como múltiples personajes de la época que se presentan en el catálogo del artista.

Para contextualizar la vida y obra del artista en sus experiencias vivenciales y artísticas, el libro cuenta con la aportación de expertos investigadores que desarrollan los diferentes contextos temporales y espaciales en los que vivió Simarro. Participan con sus textos Germán Ramírez Aledón, Mª José Gadea, Albert Ferrer, Vicent Gabriel Pascual Montell, Javier Bandrés y José Javier Campos, estos dos últimos directores del legado de Luis Simarro de la Complutense en diferentes etapas.