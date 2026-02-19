Drones, un helicóptero y camiones de extinción: los bomberos despliegan todo su arsenal en la Feria de Emergencias de Xàtiva

El Consorcio de Bomberos de la Diputació de València celebra este sábado 21 de febrero en Xàtiva -tras su suspensión hace dos semanas- una Feria de Emergencias para mostrar los recursos de prevención y extinción de incendios con los que cuenta la entidad presidida por el diputado Avelino Mascarell. "Se trata -ha afirmado Mascarell- de una iniciativa divulgativa y participativa que permitirá acercar a la ciudadanía los recursos técnicos y humanos del Consorcio al servicio de la prevención y de la gestión de emergencias en la provincia".

La feria, organizada por la entidad dependiente de la Diputació de València en coordinación con el Ayuntamiento de Xàtiva, tendrá lugar frente al Centro Comercial Plaza Mayor, en las inmediaciones del parque de bomberos, en horario de 10 a 14 horas, y está dirigida a ciudadanos de todas las edades, con especial atención al público familiar. Asimismo, el presidente Vicent Mompó ha confirmado su presencia en el evento a lo largo de la mañana.

Avelino Mascarell ha incidido en que “el objetivo es que los participantes de todas las edades conozcan las particularidades del Consorcio: no solo cuando suena una sirena, sino sintiéndose protegidos y acompañados desde la proximidad, la pedagogía y la confianza.” En cuanto al reclamo infantil, el diputado ha añadido que “no hay mejor forma de presentar a un equipo de emergencias y formar en prevención a las nuevas generaciones que con eventos dinámicos, visuales, interactivos. Ver a sus héroes manejando maquinaria, tecnología…es toda una experiencia para ellos”.

Equipamiento especializado

Durante la jornada, se expondrán vehículos y herramientas, incluyendo camiones de bomberos, equipamiento especializado y medios de las brigadas forestales especializadas en prevención de incendios. Asimismo, también se desarrollarán talleres y actividades instructivas adaptadas a diferentes edades.

El programa de la feria incluye, además, la llegada en helicóptero del Grupo de Rescate en Altura (GERA), que realizará un simulacro, así como una exhibición de drones del Consorcio y distintas maniobras de rescate de los grupos especiales.

Noticias relacionadas

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha querido "agradecer al Consorcio por haber pensado en Xàtiva para la celebración de la Feria de Emergencias. Estamos muy satisfechos de acoger estos eventos de los que puede disfrutar toda la ciudadanía”, ha concluido.