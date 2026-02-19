Los escolares toman el centro de Ontinyent en el desfile del Mig Any Infantil: "El futuro de la fiesta está asegurado"

Como antesala del fin de semana grande del Mig Any de los Moros i Cristians de Ontinyent, cientos de alumnos y alumnas de 4º y 5º de primaria de los colegios de la capital de la Vall d'Albaida han participado este jueves en la tercera edición del desfile infantil del Mig Any.

Ataviados con trajes confeccionados en los propios centros y acompañados por distintos grupos musicales, las escuadras moras y cristianas han conquistado la calle Mayor de Ontinyent. El recorrido ha desembocado en la Plaça Mayor, donde la fiesta ha alcanzado su cénit con una interpretación multitudinaria de la marcha mora Chimo, compuesta por el ontinyentí José María Ferrero.

Nacido en 2024, en el desfile del Mig Any Infantil los colegios de Ontinyent dan vida a los Moros i Cristianos en pleno mes de febrero. El itinerario ha comenzado a las 10.30 horas. Los escolares han dedicado mucho esfuerzo junto a los docentes para diseñar la indumentaria y los accesorios propios de la Entrada como dignos representantes del evento declarado de interés internacional. "El futuro de nuestra fiesta está asegurado", aseguran desde la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia.

En el marco de la programación festiva que inunda Ontinyent, este viernes por la tarde será la apertura oficial del mercado medieval organizado por el ayuntamiento, que ofrece un centenar de paradas y un abanico de actividades, música, pasacalles y espectáculos para todos los públicos. El sábado a las 17.30 horas será el desfile del Mig Any, seguido de la Nit del Foc Ontinyent Medieval 2026.