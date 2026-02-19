Evacúan en helicóptero a un motorista tras sufrir un accidente en Ontinyent
El accidente entre una moto y un camión, ocurrido en la CV-665 de Ontinyent, obligó a movilizar una ambulancia del SAMU y un helicóptero medicalizado para atender al conductor herido
El conductor de una motocicleta ha sido evacuado hoy en helicóptero hasta el hospital de Alicante tras sufrir un accidente contra un camión. Así, el incidente se ha producido a las 13 horas del mediodía, cuando han chocado los dos vehículos -un camión y una moto- en un tramo de la CV-665 perteneciente al término municipal de Ontinyent.
Las fuentes consultadas confirman que hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo sanitario en una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y un helicóptero medicalizado.
Las mismas fuentes oficiales confirman que los servicios médicos han asistido al motorista, de 59 años de edad, por politraumatismo. El conductor de la motocicleta se ha llevado la peor parte en el accidente, dada la diferencia de peso y tonelaje entre los dos vehículos.
Posteriormente, el hombre ha sido evacuado en la SAMU aérea al Hospital Doctor Balmis de Alicante.
De momento, se desconocen las causas del accidente por alcance que se ha registrado este mediodía en la capital de la Vall d'Albaida. Los investigadores de la Guardia Civil serán ahora los encargados de ahondar en las causas del suceso tomando testimonio de los implicados y de posibles testigos.
