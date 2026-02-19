La Falla Ferroviària de Xàtiva apuesta por un 'llibret' solidario de 500 páginas con realidad aumentada

La Falla Ferroviària de Xàtiva presentó este miércoles en la Casa de la Cultura su publicación anual, un ambicioso proyecto editorial que combina tradición festiva, compromiso social y una cuidada propuesta literaria dirigida a todos los públicos.

Al acto acudieron la concejala de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Xàtiva María Beltrán, las falleras mayores de la capital de La Costera, las falleras mayores de la comisión, la junta gestora, así como los principales miembros de la Junta Local Fallera de Xàtiva.

La temática de esta edición sigue los pasos de Phileas Fogg en un recorrido único por las 80 mejores fiestas del mundo donde el fuego es el protagonista. Desde las Fallas de Valencia hasta las celebraciones en continentes lejanos, el llibret propone un itinerario cultural que conecta tradiciones pirotécnicas y festivas de diferentes culturas, reivindicando el valor universal del fuego como elemento de celebración y encuentro comunitario.

Como principal novedad, este año el llibret incorpora tecnología de realidad aumentada en su portada. Al escanear la portada con el móvil, la ilustración cobrará vida mediante una animación en la que aparecerán algunos de los personajes de la publicación, ofreciendo una experiencia inmersiva desde el primer momento.

Experiencia inclusiva

La publicación destaca por su importante contenido literario, con especial atención a un extenso apartado infantil diseñado para acercar la cultura fallera y las tradiciones festivas a los más pequeños y acompañado de ilustraciones muy cuidadas.

En un esfuerzo por hacer la cultura accesible a todos los públicos, la Falla Ferroviària también ha incorporado locuciones con las explicaciones de los monumentos falleros, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar plenamente de las descripciones y críticas de las fallas.

El libro cuenta con aproximadamente 500 páginas en una edición especialmente cuidada tanto en diseño como en maquetación, lo que refleja el trabajo meticuloso del equipo creativo y el compromiso de la comisión con la excelencia editorial. El resultado es una obra de coleccionista que combina contenido de calidad con una presentación visual que llama muchísimo la atención.

Todos los beneficios derivados de la venta de La volta al món en 80 flames se destinarán íntegramente a la asociación Ainhoa, tu sonrisa nuestro Retto, que apoya a Ainhoa en su lucha contra el síndrome de Rett, un trastorno neurológico poco frecuente que afecta principalmente a niñas y que compromete gravemente su desarrollo motor y cognitivo. Con esta iniciativa, la Falla Ferroviària reafirma su compromiso social y su vocación solidaria.