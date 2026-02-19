La falta de aparcamiento y el auge del coche disparan el precio de los garajes en Xàtiva

Con el frenético estilo de vida de la sociedad actual, encontrar una plaza vacía para dejar el coche a una distancia razonable del lugar de destino supone una auténtica obsesión para la inmensa mayoría de mortales que no pueden permitirse el lujo de perder ni un minuto de tiempo en sus quehaceres, cuando ni la zona azul ni la doble fila son opciones viables por la duración del estacionamiento. Pero lograr este iluso propósito se parece cada vez más a la esperanza que uno alberga de que le toque el Euromillón.

La a menudo angustiosa experiencia de aparcar a la que se enfrentan a diario los conductores en sus trayectos más rutinarios no es un fenómeno exclusivo de las ciudades grandes, sino que también se ha convertido en una norma habitual en las localidades de tamaño intermedio. La presión ejercida por un ejército de vehículos cada vez más numeroso sobre un espacio público finito donde también proliferan los vados y los obstáculos de todo tipo, conduce a muchos vecinos a optar por explorar la posibilidad de adquirir plazas de garaje en lugares cercanos a sus viviendas o a sus puestos de trabajo por razones de comodidad.

Claro que las leyes de la oferta y la demanda son inexorables y, en consonancia, el precio de estos cotizados espacios se ha disparado en los últimos años en ciudades como Xàtiva, donde una plaza de parking privada ya cuesta de media 18.000 euros. Así se trasluce de los datos recopilados en los dos principales portales inmobiliarios, donde también se evidencia el reducido número de anuncios existentes en la capital de la Costera, entre 23 y 27 para un municipio con una población superior a los 30.000 habitantes.

El precio medio de una plaza en Xàtiva está prácticamente al mismo nivel de capitales de provincia más grandes como A Coruña (18.582 €), Huelva (17.000 €), Cuenca, Valladolid, Badajoz, Vitoria o Segovia, y supera al que se registra en ciudades como Pamplona (14.222 €), Castellón (8.293 €), Zaragoza (14.400 €), Tarragona (15.000 €), Sevilla (14.681 €) o Logroño (14.361 €). El coste promedio de un sitio de garaje en la Comunitat Valenciana es 11.921 euros (casi 6.000 euros menos que en Xàtiva). En Ontinyent, con 29 plazas ofertadas en los principales portales de compraventa, el precio es también muy inferior y se sitúa en 10.979 euros.

Un garaje privado en Xàtiva. / Perales Iborra

En pleno centro de Xàtiva, concretamente en la Baixada de l'Estació, una plaza doble de garaje se ofrece por 60.000 euros, mientras que en República Argentina puede encontrarse la misma oferta por 40.000 euros. En zonas dispares como la Reina, el Portal del Lleó, Cerdán de Tallada o la calle Almas hay disponibles aparcamientos privados a la venta por un rango de precios que oscila entre los 18.000 euros y los 22.000 €. Solo cinco de estos huecos repartidos por la ciudad se ofrecen por 10.000 euros o menos. Una alternativa puede ser recurrir al mercado del alquiler, pero la oferta en los principales canales apenas se reduce a seis plazas que cuestan una media de 60 euros al mes, en un rango que va de los 40 € a los 70 €.

Proliferación de garajes

La demanda de sitio para aparcar ha hecho que en los últimos años proliferen los garajes promovidos por empresas o particulares que han apreciado las posibilidades del rentable negocio que existe en torno a esta necesidad. El reguero de coches mal estacionados que invaden determinados espacios o causan perjuicios a propiedades privadas también es un caldo de cultivo para el conflicto, tal como han exteriorizado recientemente las quejas vecinales en la parte alta del casco antiguo de Xàtiva. Las dobles filas habituales en algunos puntos calientes son otro de los efectos adversos.

Como informó este diario hace unas semanas, el ayuntamiento trata de paliar la actual escasez de aparcamiento con diversos proyectos con los que se pretenden crear 400 plazas de parking en zonas como Corts Valencianes o Villa María.

En Ontinyent, la plaza de garaje más cara se ubica en el barrio del Llombo y cuesta 24.000 euros. El resto de los 29 anuncios disponibles se sitúan por debajo de los 20.000 euros: siete espacios se venden por menos de 15.000 euros y 18 plazas cuestan 10.000 euros o menos. Las más baratas, en los barrios de Sant Rafel y Sant Josep, se ofertan por menos de 6.000 euros. El alquiler de un hueco de garaje para un coche en Ontinyent cuesta de media 56 euros al mes. Eso sí, solo hay cuatro ofertas disponibles en los principales portales inmobiliarios.