La Fúmiga incluye a Xàtiva en su gira de despedida

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciado este jueves el primer grupo que conformará el cartel musical de la edición de este año de la Fira d'Agost. Y no es una confirmación cualquiera: se trata ni más ni menos que de La Fúmiga, la banda alzireña que, después de agotar las 18.000 entradas del Roig Arena en media hora, ha hecho un hueco para despedirse de la capital de la Costera en su última gira en activo antes de decir adiós a los escenarios.

La Fúmiga es la formación musical en valenciano que más escuchas tiene en las plataformas de streaming y, seguramente, la que más público congrega en sus actuaciones. Antes de sus dos últimos grandes conciertos, previstos en octubre de 2026 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el Roig Arena de València, el grupo protagonizará un itinerario por municipios y festivales valencianos, catalanes y mallorquines que comenzará el 27 de marzo en Alacant.

La actuación de los alzireños en Xàtiva se ha programado para el 15 de agosto, la jornada inaugural de la Fira y también la que mayor afluencia de gente reúne en la cabecera de la Costera. Junto a La Fúmiga, en la Nit Jove, también actuarán esa misma noche Romàntic Dimoni y Naina.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el alcalde de Xàtiva ha dicho que ha sido "un placer" contar con la participación de La Fúmiga, "uno de los grupos de referencia de la música en valenciano" que "va a comenzar pronto su gira de despedida". Cerdà ha recalcado que el ayuntamiento aún no tiene cerrado todo el cartel de las actuaciones de la Fira d'Agost, pese al avance de hoy. También ha avanzado que las entradas para el concierto de la Nit Jove saldrán "pronto" a la venta. La fecha aún no está confirmada.