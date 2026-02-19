Se incendian un jacuzzi exterior y un remolque en Ontinyent

Ocurrió ayer, miércoles 18 de febrero, en la localidad de Ontinyent, por la tarde. Una patrulla de la Policía Local, agentes de la Guardia Civil y una dotación del parque de bomberos de la capital de la Vall d'Albaida acudieron pasadas las cuatro de la tarde a una propiedad ubicada en el Camí de la Moneda tras recibir un aviso procedente del 112 en el que se alertaba de la presencia de "humo muy oscuro" tras registrarse un incendio en una vivienda de dos alturas.

Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos comprobaron que se había quemado un jacuzzi y un remolque ubicado en el exterior. Desde el Consorci de Bombers han confirmado que "los efectivos movilizados no actuaron. Acudieron al lugar, pero se trataba de un pequeño incendio localizado en un jacuzzi exterior que ya había sofocado por los allí presentes. Los bomberos se retiraron sin actuar".

Una vez en el lugar de los hechos, no se puedo confirmar cual había sido la causa principal del incendio, ya que las fuentes consultadas explican que "el jacuzzi está desconectado y vacío de agua". Así, una de las hipótesis que se baraja es un posible cortocircuito, aunque solamente se lamentaron daños materiales de poca importancia.