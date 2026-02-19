Las "infraviviendas" por debajo de los 20.000 euros proliferan en Ontinyent

El alza de precios que se está registrando en el mercado inmobiliario durante los últimos tiempos -tanto en compraventa como en alquiler- está ocasionando que salgan a la venta propiedades que hace tiempo no lo hubieran hecho dado las dificultades que conllevan. De hecho, en un escenario especulativo sí se están promocionando en portales especializados. Así, solamente hace falta consultar algunas de las páginas de referencia para ver «infraviviendas» a la venta en ciudades con Ontinyent por debajo de los 20.000 euros de precio inicial. Sin embargo, esa cifra esconde una doble cara: en todos los casos se trata de inmuebles donde una renovación y rehabilitación integrales son necesarias incluso para entrar dentro.

La casa más barata que hay a la venta en la capital de la Vall d’Albaida tiene un precio de 6.900 euros y está comercializada por Solvia, plataforma de compraventa de inmuebles que pertenece a la matriz del grupo Intrum. No se puede decir que engañen en la descripción, ya que al principio ya confirman la situación de la propiedad: «Casa adosada en mal estado de tres dormitorios y un baño en venta». Está en la calle Trinitat y la única fotografía que se puede consultar tampoco deja dudas: es una casa sin tejado cuyo futuro a corto, medio o largo plazo será el derribo.

La segunda vivienda más barata de la localidad es un piso de 86 metros cuadrados «distribuidos en salón-comedor, cocina, un dormitorio y un baño». Piden 9.100 euros tras una rebaja del precio inicial de 10.000 euros. También está comercializada por Solvia y -tal como ocurre en el caso anterior- no hay imágenes del interior. En la misma zona de Ontinyent se ofrece «un piso con buhardilla situado en la última planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante, que se encuentra en deterioro» por 11.000 euros. En este caso, lo comercializa la firma Nolon, que se define como «una marca comercial del Grupo Finsolutia Holdings, empresa líder en la gestión de carteras de crédito y activos inmobiliarios». Y se pueden consultar imágenes del interior, donde se puede observar un derribo interno.

Otras propiedades de características similares están a la venta en Ontinyent por debajo de un precio inicial de 20.000 euros, aunque seguramente en muchos casos serán negociables. La mayoría -por no decir todas- se encuentran en la zona del casco antiguo, que concentra algunos de los inmuebles más degradados que hay actualmente en la ciudad. Esta dinámica se vive en otras urbes. Muchas propiedades se difuminan en herencias y dejan de ser mantenidas. Su fin es la ruina.